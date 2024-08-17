Артем Козак близький до переходу в Олександрію - джерело розкрило деталі трансферу

Футболіст, якого "вигнали" з Полісся, знайшов нову команду
Житомирське "Полісся" раніше розірвало контракт зі своїм колишнім капітаном Артемом Козаком. Наразі футболіст активно працює над подальшим працевлаштуванням.
На футболіста претендують два клуби УПЛ, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Куди перейде Козак
За інформацією джерела, на Козака на цю мить претендують бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Кривбас" Юрія Вернидуба та середняк "Олександрія" Руслана Ротаня.
Джерело стверджує, що фаворитом у переговорному процесі з гравцем є "Олександрія", яка спеціально під Козака вирішила звільнити місце, продавши Артура Авагімяна у ЛНЗ.
У "Кривбасі" на позиції футболіста у півзахисті є серйозна конкуренція, що робить вибір із "Олександрією" привабливішим.
Козак провів за "Полісся" 67 матчів, де забив 15 голів та здійснив 13 асистів. "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.
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