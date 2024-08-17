Артем Козак близький до переходу в Олександрію - джерело розкрило деталі трансферу

Артем Козак на матчі з "Оболонню". Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" раніше розірвало контракт зі своїм колишнім капітаном Артемом Козаком. Наразі футболіст активно працює над подальшим працевлаштуванням.

На футболіста претендують два клуби УПЛ, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Куди перейде Козак

За інформацією джерела, на Козака на цю мить претендують бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Кривбас" Юрія Вернидуба та середняк "Олександрія" Руслана Ротаня.

Джерело стверджує, що фаворитом у переговорному процесі з гравцем є "Олександрія", яка спеціально під Козака вирішила звільнити місце, продавши Артура Авагімяна у ЛНЗ.

У "Кривбасі" на позиції футболіста у півзахисті є серйозна конкуренція, що робить вибір із "Олександрією" привабливішим.

Козак провів за "Полісся" 67 матчів, де забив 15 голів та здійснив 13 асистів. "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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