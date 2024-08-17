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Футболист, "выгнанный" из Полесья, нашел новую команду

17 августа 2024 13:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Козак близок к переходу в Александрию — источник раскрыл детали трансфера
Артем Козак на матче с "Оболонью". Фото: "Полесье"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" ранее разорвало контракт со своим бывшим капитаном Артемом Козаком. Сейчас футболист активно работает над дальнейшим трудоустройством.

На футболиста претендуют два клуба УПЛ, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Артема Козака поздравляют с забитым мячом. Фото: "Полесье"

Куда перейдет Козак

По информации источника, на Козака на текущий момент претендуют бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Кривбасс" Юрия Вернидуба и середняк "Александрия" Руслана Ротаня.

Источник утверждает, что фаворитом в переговорном процессе с игроком является "Александрия", которая специально под Козака решила освободить место, продав Артура Авагимяна в ЛНЗ.

В "Кривбассе" на позиции футболиста в полузащите есть серьезная конкуренция, что делает выбор с "Александрией" более привлекательным.

Козак провел за "Полесье" 67 матчей, где забил 15 голов и совершил 13 ассистов. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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