Артем Козак близок к переходу в Александрию — источник раскрыл детали трансфера

Артем Козак на матче с "Оболонью". Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" ранее разорвало контракт со своим бывшим капитаном Артемом Козаком. Сейчас футболист активно работает над дальнейшим трудоустройством.

На футболиста претендуют два клуба УПЛ, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Куда перейдет Козак

По информации источника, на Козака на текущий момент претендуют бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Кривбасс" Юрия Вернидуба и середняк "Александрия" Руслана Ротаня.

Источник утверждает, что фаворитом в переговорном процессе с игроком является "Александрия", которая специально под Козака решила освободить место, продав Артура Авагимяна в ЛНЗ.

В "Кривбассе" на позиции футболиста в полузащите есть серьезная конкуренция, что делает выбор с "Александрией" более привлекательным.

Козак провел за "Полесье" 67 матчей, где забил 15 голов и совершил 13 ассистов. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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