Гармаш розповів, чи святкуватиме гол у ворота Динамо

Денис Гармаш відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Колишній півзахисник збірної України Денис Гармаш повернувся до української Прем'єр-ліги (УПЛ). Досвідчений футболіст підписав контракт із "Металістом 1925".

Гармаш в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів, чого сподівається досягти у харківській команді.

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Денис Гармаш зізнався, що в нього було кілька варіантів для продовження кар'єри. Коли Віктор Скрипник очолив "Металіст 1925", півзахисник зателефонував тренеру та запропонував свої послуги. Ветерану цікаво випробувати сили під керівництвом цього наставника.

Гармаш проти "Динамо" (Київ)

Протягом усієї кар'єри Денис Гармаш бився за чемпіонський титул в УПЛ. Але "Металіст 1925" вирішує інші завдання в українській першості. Для півзахисника це новий виклик, який йому буде цікаво прийняти.

Гармаш під час виступів за "Динамо" Фото: пресслужба клубу

Гармаш готовий грати на будь-якій позиції, на яку його визначить головний тренер. Денис з нетерпінням чекає на дебют у складі "Металіста 1925" в офіційному матчі.

"Я грав в Україні всього за одну команду. Але зараз нам доведеться грати проти неї. Як то кажуть, на полі не буває друзів. Я зроблю все, щоб результат матчу буде на користь "Металіста 1925". Якщо я заб'ю гол, то святкувати, мабуть, не буду", — розповів Денис Гармаш.

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