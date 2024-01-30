Гармаш рассказал, будет ли праздновать гол в ворота Динамо

Денис Гармаш отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ). Опытный футболист подписал контракт с "Металлистом 1925".

Гармаш в интервью официальному сайту клуба рассказал, чего надеется добиться в харьковской команде.

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Денис Гармаш признался в том, что у него было немного вариантов для продолжения карьеры. Когда Виктор Скрипник возглавил "Металлист 1925", полузащитник позвонил тренеру и предложил свои услуги. Ветерану интересно попробовать силы под руководством этого наставника.

Гармаш против "Динамо" (Киев)

На протяжение всей карьеры Денис Гармаш сражался за чемпионский титул в УПЛ. Но "Металлист 1925" решает другие задачи в украинском первенстве. Для полузащитника это новый вызов, который ему будет интересно принять.

Гармаш во время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Гармаш готов играть на любой позиции, на которую его определит действовать главный тренер. Денис с нетерпением ждет дебют в составе "Металлиста 1925" в официальном матче.

"Я играл в Украине всего за одну команду. Но сейчас нам придется играть против нее. Как говорится, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча будет в пользу "Металлиста 1925". Если я забью гол, то праздновать, вероятно, не буду", — рассказал Денис Гармаш.

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