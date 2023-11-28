Гаві пропустить більше, ніж решта сезону — названо термін повернення гравця

Гаві незадоволений суддівством. Фото: REUTERS/Juan Medina

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Гаві надовго вибув з ладу через травму. Результати поглибленого медичного обстеження гравця підтвердили найгірші побоювання тренерського штабу.

Гаві пропустить залишок поточного та початок наступного сезонів, повідомляє ESPN.

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Термін відновлення 19-річного Гаві після травми коліна становитиме від восьми до десяти місяців. У вівторок, 28 листопада, молодий півзахисник переніс операцію.

Загроза кар'єри Гаві

Один із лідерів "Барселони" порвав передню хрестоподібну зв'язку та отримав пов'язану з цим травму латерального меніска під час гри за збірну Іспанії проти Грузії минулого тижня.

Він пропустить залишок сезону з "Барсою", а також не зможе взяти участь у матчах Євро-2024 влітку 2024 року. Турнір розпочнеться у Німеччині 14 червня.

Тренер "Барси" Хаві Ернандес заявив минулого тижня, що Гаві, який виграв нагороду European Golden Boy у 2022 році, незамінний завдяки своєму "серцю, пристрасті та мужності".

Гаві у грі проти збірної Грузії. Фото: REUTERS/Juan Medina

Цього сезону Гаві був постійним гравцем "Барси" та Іспанії, пропустивши лише дві гри (обидві за клуб) через дискваліфікацію. На момент травми лише Марк-Андре тер Штеген та Ілкай Гюндоган відіграли за "блауграну" більше хвилин.

Загалом він провів за "Барсу" 111 матчів, і з того часу, як він дебютував у 17-річному віці у серпні 2021 року. Жоден польовий гравець не зіграв за клуб більше за матчі.

Тяжкість його травми відчувалася по всій Іспанії: президент "Реала" Флорентіно Перес був серед тих, хто відправив півзахиснику повідомлення з побажаннями всього найкращого.

Травма, яку отримав Гаві, дуже серйозна. Не всі футболісти після поновлення від такого пошкодження поверталися на колишній рівень.

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