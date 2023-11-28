Гави пропустит больше, чем остаток сезона — назван срок возвращения игрока

Гави недоволен судейством. Фото: REUTERS/Juan Medina

Полузащитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Гави надолго выбыл из строя из-за травмы. Результаты углубленного медицинского обследования игрока подтвердили худшие опасения тренерского штаба.

Гави пропустит остаток текущего и начало следующего сезонов, сообщает ESPN.

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Угроза карьеры Гави

Один из лидеров "Барселоны" порвал переднюю крестообразную связку и получил связанную с этим травму латерального мениска во время игры за сборную Испании против Грузии на прошлой неделе.

Он пропустит остаток сезона с "Барсой", а также не сможет участвовать в матчах Евро-2024 летом 2024-го года. Турнир начнется в Германии 14 июня.

Тренер "Барсы" Хави Эрнандес заявил на прошлой неделе, что Гави, выигравший награду European Golden Boy в 2022 году, незаменим благодаря своему "сердцу, страсти и мужеству".

Гави в игре против сборной Грузии. Фото: REUTERS/Juan Medina

В этом сезоне Гави был постоянным игроком "Барсы" и Испании, пропустив всего две игры (обе за клуб) из-за дисквалификации. На момент травмы только Марк-Андре тер Штеген и Илкай Гюндоган отыграли за "блауграну" больше минут.

В общей сложности он провел за "Барсу" 111 матчей, и с тех пор, как он дебютировал в 17-летнем возрасте в августе 2021 года. Ни один полевой игрок не сыграл за клуб больше матчей.

Тяжесть его травмы ощущалась по всей Испании: президент "Реала" Флорентино Перес был среди тех, кто отправил полузащитнику сообщение с пожеланиями всего наилучшего.

Травма, которую получил Гави, является очень серьезной. Не все футболисты после восстановления от такого повреждения возвращались на прежний уровень.

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