Гімнаст Верняєв назвав причину перемоги на чемпіонаті Європи-2024

Олег Верняєв (ліворуч) із партнерами зі збірної України. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Відомий спортсмен Олег Верняєв розповів про настрої українських гімнастів на Олімпіаду у Парижі. Він розповів про рису характеру, яка має допомогти національній команді здобути медалі на Іграх.

Верняєв поділився враженням від перемоги на чемпіонаті Європи-2024 в інтерв'ю LB.ua.

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Гімнаст Олег Верняєв нагадав про якість, яка допомогла збірній України здобути золоті медалі у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024. Практично всі члени національної команди вже є досвідченими майстрами, які неодноразово брали участь у престижних турнірах.

Медаль Олега Верняєва на чемпіонаті Європи. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Винятком є лише Радомир Стельмах, який дебютував у збірній України, але впорався зі своєю частиною програми. На думку Олега Верняєва, цей успіх дозволяє українським спортсменам сподіватися здобути медалі на Олімпіаді влітку в Парижі.

Олег Верняєв (ліворуч) на п'єдесталі. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Верняєв оцінив досягнення збірної України

Гімнаст задоволений роботою національної команди на чемпіонаті Європи-2024. Спортсмени набрали гарну форму та мріють проявити себе на Олімпіаді.

"Мене списували з рахунків лише деякі люди з нашої федерації. Мені здається, це або люди, які не розуміють у гімнастиці нічого, або просто заважають. Але я довів собі, що можу ще боротися за медалі. Цей турнір був показовим для мене, а це дуже важливо психологічно. У мене не буде проблем із мотивацією", — розповів Верняєв.

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