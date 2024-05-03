Гімнаст Верняєв назвав причину перемоги на чемпіонаті Європи-2024
Відомий спортсмен Олег Верняєв розповів про настрої українських гімнастів на Олімпіаду у Парижі. Він розповів про рису характеру, яка має допомогти національній команді здобути медалі на Іграх.
Верняєв поділився враженням від перемоги на чемпіонаті Європи-2024 в інтерв'ю LB.ua.
Гімнаст Олег Верняєв нагадав про якість, яка допомогла збірній України здобути золоті медалі у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024. Практично всі члени національної команди вже є досвідченими майстрами, які неодноразово брали участь у престижних турнірах.
Винятком є лише Радомир Стельмах, який дебютував у збірній України, але впорався зі своєю частиною програми. На думку Олега Верняєва, цей успіх дозволяє українським спортсменам сподіватися здобути медалі на Олімпіаді влітку в Парижі.
Верняєв оцінив досягнення збірної України
Гімнаст задоволений роботою національної команди на чемпіонаті Європи-2024. Спортсмени набрали гарну форму та мріють проявити себе на Олімпіаді.
"Мене списували з рахунків лише деякі люди з нашої федерації. Мені здається, це або люди, які не розуміють у гімнастиці нічого, або просто заважають. Але я довів собі, що можу ще боротися за медалі. Цей турнір був показовим для мене, а це дуже важливо психологічно. У мене не буде проблем із мотивацією", — розповів Верняєв.
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