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Гимнаст Верняев назвал причину победы на чемпионате Европы-2024

3 мая 2024 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гимнаст Верняев назвал причину победы на чемпионате Европы-2024
Олег Верняев (слева) с партнерами по сборной Украины. Фото: instagram.com/verniaiev13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный спортсмен Олег Верняев рассказал о настрое украинских гимнастов на Олимпиаду в Париже. Он рассказал о черте характера, которая должна помочь национальной команде завоевать медали на Играх.

Верняев поделился впечатлением от победы на чемпионате Европы-2024 в интервью LB.ua

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Гимнаст Олег Верняев напомнил о качестве, которое помогло сборной Украины завоевать золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы-2024. Практически все члены национальной команды являются уже опытными мастерами, которые неоднократно участвовали в престижных турнирах. 

Олег Верняев
Медаль Олега Верняева на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Исключением является только Радомир Стельмах, который дебютировал в сборной Украины, но справился со своей частью программы. По мнению Олега Верняева, этот успех позволяет украинским спортсменам надеяться завоевать медали на Олимпиаде летом в Париже. 

Олег Верняев
Олег Верняев (слева) на пьедестале. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Верняев оценил достижение сборной Украины

Гимнаст полностью доволен работой национальной команды на чемпионате Европы-2024. Спортсмены набрали хорошую форму и мечтают проявить себя на Олимпиаде. 

"Меня списывали со счетов только некоторые люди из нашей федерации. Мне кажется, это либо люди, которые не понимают в гимнастике ничего, либо просто мешающие. Но я доказал себе, что могу еще бороться за медали. Этот турнир был показателен для меня, а это очень важно психологически. У меня не будет проблем с мотивацией", — рассказал Верняев. 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Лунин не договорился с "Реалом" и готовится к трансферу в другой клуб. Карло Анчелотти решил, что украинец больше не сыграет в Ла Лиге. 

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой". 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

спорт
Олимпийские игры
Олег Верняев
Олимпиада-2024
Гимнастика

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