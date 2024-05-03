Гимнаст Верняев назвал причину победы на чемпионате Европы-2024

Олег Верняев (слева) с партнерами по сборной Украины. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Известный спортсмен Олег Верняев рассказал о настрое украинских гимнастов на Олимпиаду в Париже. Он рассказал о черте характера, которая должна помочь национальной команде завоевать медали на Играх.

Верняев поделился впечатлением от победы на чемпионате Европы-2024 в интервью LB.ua.

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Гимнаст Олег Верняев напомнил о качестве, которое помогло сборной Украины завоевать золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы-2024. Практически все члены национальной команды являются уже опытными мастерами, которые неоднократно участвовали в престижных турнирах.

Медаль Олега Верняева на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Исключением является только Радомир Стельмах, который дебютировал в сборной Украины, но справился со своей частью программы. По мнению Олега Верняева, этот успех позволяет украинским спортсменам надеяться завоевать медали на Олимпиаде летом в Париже.

Олег Верняев (слева) на пьедестале. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Верняев оценил достижение сборной Украины

Гимнаст полностью доволен работой национальной команды на чемпионате Европы-2024. Спортсмены набрали хорошую форму и мечтают проявить себя на Олимпиаде.

"Меня списывали со счетов только некоторые люди из нашей федерации. Мне кажется, это либо люди, которые не понимают в гимнастике ничего, либо просто мешающие. Но я доказал себе, что могу еще бороться за медали. Этот турнир был показателен для меня, а это очень важно психологически. У меня не будет проблем с мотивацией", — рассказал Верняев.

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