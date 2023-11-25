Голанд оформив новий рекорд, але Ліверпуль засмутив Манчестер Сіті

Ерлінг Голанд знову забив "червоним". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Ліверпуль" вирушив на "Етіхад" у гості до "Манчестер Сіті" в рамках центрального поєдинку 13-го туру англійської Прем'єр-ліги. Сусіди за турнірною таблицею зіграли першокласний поєдинок.

Ерлінг Голанд встановив чергове історичне досягнення, повідомляє Новини.LIVE.

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Минулого сезону ці суперники обмінялися перемогами в АПЛ, ось тільки розгром "Ліверпуля" з рахунком 1:4 виявився болючим для команди Юргена Клоппа. Проте "Сіті" з 1937-го року не обігравав "червоних" двічі поспіль.

Мохаммед Салах під час атаки Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Деталі яскравого поєдинку

"Манчестер Сіті" — "Ліверпуль" — 1:1 (1:0)

Голи: Голанд, 27 — Александр-Арнольд, 79.

"МАНСІТІ": Едерсон, Аке, Аканджі, Діас, Вокер, Родрі, Доку, Бернарду Сілва, Альварес, Фоден, Голанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"ЛІВЕРПУЛЬ": Алісон, Цімікас, Матіп, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Джонс (Гравенбах, 54), Макаллістер (Ендо, 85), Собослаї (Гакпо, 73), Жота (Діас, 54), Нуньєс (Елліот, 85), Салах.

Тренер: Юрген Клопп.

Обидві команди розпочали матч на високій швидкості. Господарі поля швидко заволоділи ініціативою, але "Ліверпуль" не втрачав нагоди небезпечно "огризнутися" під час контратак. Бразильські воротарі помітно нервували та помилялися на початку поєдинку, але самі ж рятували свої команди від голу.

Але на 27-й хвилині Голанд все ж таки забив гол. Алісон невпевнено вибив м'яч просто на Аке. Натан майстерно пішов від двох суперників і зробив точний пас у чужий штрафний майданчик. Ерлінг прийняв передачу та прицільно пробив низом між Ван Дейком та Матіпом. Алісон не дістав м'яч, 1:0!

Норвежець перевершив досягнення Енді Коула. Ерлінгу Голанду знадобилося всього 48 матчів, щоб забити 50 голів в АПЛ (Коул зробив це за 65 поєдинків). "Ліверпуль" став третьою командою після "Баварії" та "Ред Булл Лейпциг", якою Голанд забив у трьох різних турнірах.

Хосеп Гвардіола задоволений грою "Сіті". Фото: REUTERS/Carl Recine

Залишок тайму суперники відіграли на зустрічних курсах. Едерсон та Алісон неодноразово рятували свої команди. На 68-й хвилині Діас забив другий гол "Сіті", але Алісон показав, що Аканджі перед цим порушив правила, і арбітр повірив бразильцеві.

А на 79-й хвилині "Ліверпуль" зумів відігратися. Діас прострілив уздовж штрафного майданчика "МанСіті", Гакпо повів за собою захисника і зробив точну передачу до воріт суперника. Александр-Арнольд красивим діагональним ударом відправив м'яч точно у сітку, 1:1!

Матч так і закінчився нічиєю. "Сіті" втратив можливість перевершити рекорд 130-річної давності. Команді не вистачило однієї гри, щоб здобути 24 поспіль перемог у домашніх поєдинках. "Ліверпуль" продовжує переслідувати "містян" у турнірній таблиці. "Червоні" відстають від суперника лише на одне очко.

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