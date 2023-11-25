Холанд оформил новый рекорд, но Ливерпуль огорчил Манчестер Сити
"Ливерпуль" отправился на "Этихад" в гости к "Манчестер Сити" в рамках центрального поединка 13-го тура английской Премьер-лиги. Соседи по турнирной таблице сыграли первоклассный поединок.
Эрлинг Холанд установил очередное историческое достижение, сообщает портал Новини.LIVE.
В прошлом сезоне эти соперника обменялись победами в АПЛ, вот только разгром "Ливерпуля" со счетом 1:4 оказался болезненным для команды Юргена Клоппа. Однако "Сити" с 1937-го года не обыгрывал "красных" два раза подряд.
Детали яркого поединка
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 1:1 (1:0)
Голы: Холанд, 27 — Александр-Арнольд, 79.
"МАНСИТИ": Эдерсон, Аке, Аканджи, Диас, Уокер, Родри, Доку, Бернарду Силва, Альварес, Фоден, Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
"ЛИВЕРПУЛЬ": Алисон, Цимикас, Матип, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Джонс (Гравенбах, 54), Макаллистер (Эндо, 85), Собослаи (Гакпо, 73), Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиот, 85), Салах.
Тренер: Юрген Клопп.
Обе команды начали матч на высокой скорости. Хозяева поля быстро завладели инициативой, но "Ливерпуль" не упускал возможность опасно "огрызнуться" во время контратак. Бразильские вратари заметно нервничали и ошибались в начале поединка, но сами же спасали свои команды от гола.
Но на 27-й минуте Холанд все же забил гол. Алисон неуверенно выбил мяч прямо на Аке. Натан мастерски ушел от двух соперников и сделал точный пас в чужую штрафную. Эрлинг принял передачу и прицельно пробил низом между Ван Дейком и Матипом. Алисон не достал мяч, 1:0!
Норвежец превзошел достижение Энди Коула. Эрлингу Холанду понадобилось всего 48 матчей, чтобы забить 50 голов в АПЛ (Коул сделал это за 65 поединков). "Ливерпуль" стал третьей командой после "Баварии" и "Ред Булл Лейпциг", которой Холанд забил в трех разных турнирах.
Остаток тайма соперники отыграли на встречных курсах. Эдерсон и Алисон неоднократно спасали свои команды. На 68-й минуте Диас забил второй гол "Сити", но Алисон показал, что Аканджи перед этим нарушил правила, и арбитр поверил бразильцу.
А на 79-й минуте "Ливерпуль" сумел отыграться. Диас прострелил вдоль штрафной "МанСити", Гакпо увел за собой защитника и сделал точную передачу к воротам соперника. Александр-Арнольд красивым диагональным ударом отправил мяч точно в сетку, 1:1!
Матч так и закончился ничьей. "Сити" упустил возможность превзойти рекорд 130 летней давности. Команде не хватило одной игры, чтобы одержать 24 подряд побед в домашних поединках. "Ливерпуль" продолжает преследовать "горожан" в турнирной таблице. "Красные" отстают от соперника всего на одно очко.
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