Голанд став найкращим гравцем за версією Globe Soccer Awards-2024

Ерлінг Голанд. Фото: Reuters

Після поразки в номінації Золотий м’яч та ФІФА Ерлінг Голанд обійшов Мессі у Globe Soccer Awards-2024. Церемонія вручення нагород відбулася в Дубаї.

Подробиці конкурсу в матеріалі Новини.LIVE.

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Манчестер Сіті загалом забрав цілу купу нагород: "містяни" стали найкращим клубом, Пеп Гвардіола — найкращим тренером, Родрі — найкращим півзахисником, а Ерлінг Голанд випередив Мессі й був визнаний найкращим гравцем року.

До того ж, найкращим голкіпером був визнаний Едерсон, якому конкуренцію складали Яссін Буну і Тібо Куртуа.

Cristiano Ronaldo on his retirement: “Maybe in 10 years”. 😄🇵🇹 pic.twitter.com/nm45E5tNrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

Джуд Беллінгем отримав нагороду в номінації "Висхідна зірка", обійшовши Ямаля, Гаві, Гвардіолу та інших молодих гравців.

Три нагороди Роналду

Також із цікавого варто відзначити три нагороди Кріштіану Роналду, його було названо найкращим бомбардиром року, також найкращим гравцем на Близькому Сході, а ще португальця обрали як найкращого гравця за версією фанатів.

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