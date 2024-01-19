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Голанд став найкращим гравцем за версією Globe Soccer Awards-2024

19 січня 2024 22:00
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Голанд став найкращим гравцем за версією Globe Soccer Awards-2024
Ерлінг Голанд. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після поразки в номінації Золотий м’яч та ФІФА Ерлінг Голанд обійшов Мессі у Globe Soccer Awards-2024. Церемонія вручення нагород відбулася в Дубаї.

Подробиці конкурсу в матеріалі Новини.LIVE.

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Манчестер Сіті загалом забрав цілу купу нагород: "містяни" стали найкращим клубом, Пеп Гвардіола — найкращим тренером, Родрі — найкращим півзахисником, а Ерлінг Голанд випередив Мессі й був визнаний найкращим гравцем року.

До того ж, найкращим голкіпером був визнаний Едерсон, якому конкуренцію складали Яссін Буну і Тібо Куртуа.

Джуд Беллінгем отримав нагороду в номінації "Висхідна зірка", обійшовши Ямаля, Гаві, Гвардіолу та інших молодих гравців.

Три нагороди Роналду

Також із цікавого варто відзначити три нагороди Кріштіану Роналду, його було названо найкращим бомбардиром року, також найкращим гравцем на Близькому Сході, а ще португальця обрали як найкращого гравця за версією фанатів.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова. 

Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього. 

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіко".

Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

 

Ліонель Мессі
Джуд Беллінгем
Ерлінг Холанд
Хосеп Гвардіола
Едерсон

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