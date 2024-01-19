Холанд стал лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards-2024

Эрлинг Холланд. Фото: Reuters

После поражения в номинации Золотой мяч и ФИФА Эрлинг Холанд обошел Месси в Globe Soccer Awards-2024. Церемония вручения наград состоялась в Дубае.

Подробности конкурса в материале Новини.LIVE.

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Манчестер Сити забрал целую кучу наград: "горожане" стали лучшим клубом, Пеп Гвардиола — лучшим тренером, Родри — лучшим полузащитником, а Эрлинг Холанд опередил Месси и был признан лучшим игроком года.

К тому же лучшим вратарем был признан Эдерсон, которому конкуренцию составляли Яссин Буну и Тибо Куртуа.

Cristiano Ronaldo on его retirement: “Maybe in 10 years”. 😄🇵🇹 pic.twitter.com/nm45E5tNrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 января 2024

Джуд Беллингем получил награду в номинации "Восходящая звезда", обойдя Ямаля, Гави, Гвардиолу и других молодых игроков.

Три награды Роналду

Также из интересного стоит отметить три награды Криштиану Роналду, он был назван лучшим бомбардиром года, также лучшим игроком на Ближнем Востоке, а еще португальца выбрали в качестве лучшего игрока по версии фанатов.

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