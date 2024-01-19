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Холанд стал лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards-2024

19 января 2024 22:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Холанд стал лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards-2024
Эрлинг Холланд. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После поражения в номинации Золотой мяч и ФИФА Эрлинг Холанд обошел Месси в Globe Soccer Awards-2024. Церемония вручения наград состоялась в Дубае.

Подробности конкурса в материале Новини.LIVE.

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Манчестер Сити забрал целую кучу наград: "горожане" стали лучшим клубом, Пеп Гвардиола — лучшим тренером, Родри — лучшим полузащитником, а Эрлинг Холанд опередил Месси и был признан лучшим игроком года.

К тому же лучшим вратарем был признан Эдерсон, которому конкуренцию составляли Яссин Буну и Тибо Куртуа.

Джуд Беллингем получил награду в номинации "Восходящая звезда", обойдя Ямаля, Гави, Гвардиолу и других молодых игроков.

Три награды Роналду

Также из интересного стоит отметить три награды Криштиану Роналду, он был назван лучшим бомбардиром года, также лучшим игроком на Ближнем Востоке, а еще португальца выбрали в качестве лучшего игрока по версии фанатов.

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в заграничный клуб.

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"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

Лионель Месси
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
Хосеп Гвардиола
Эдерсон

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