Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

Ерлінг Голанн на тренуванні. Фото: instagram.com/erling.haaland/

Форвард англійського "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанн травмувався під час тренування. Футболіст був змушений достроково залишити поле.

Голанн може пропустити декілька матчів за національну команду та на клубному рівні, повідомляє Daily Mail.

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Ерлінг Голанн у грі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Проблема Голанна

Норвежець зазнав травми під час стандартної роботи з м'ячем на тренуванні. Він почав шкутильгати й продемонстрував, що не в змозі завершити заняття. У присутності одного з медиків Ерлінг пішов у підтрибунне приміщення.

Пізніше стало відомо, що травма Голанна виявилася несерйозною. Вона спричинена загальною втомою молодого футболіста. Найближчим часом він зможе знову з'явитись на полі. Однак не ясно, чи зіграє Голанн за збірну Норвегії у березні, а також проти "Арсеналу" у найближчому матчі АПЛ за "Манчестер Сіті".

У сезоні 2023/2024 Голанн 34 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 29 м'ячів та зробив шість результативних передач.

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