Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі arrow

Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

21 березня 2024 18:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі
Ерлінг Голанн на тренуванні. Фото: instagram.com/erling.haaland/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард англійського "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанн травмувався під час тренування. Футболіст був змушений достроково залишити поле.

Голанн може пропустити декілька матчів за національну команду та на клубному рівні, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Збірна Норвегії готується до товариських матчів проти національних команд Чехії (22 березня) та Словаччини (26 березня). Підопічні Столе Сольбаккена можуть зіграти у цих зустрічах не в оптимальному складі через травму свого провідного футболіста.

Ерлінг Холанд
Ерлінг Голанн у грі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Проблема Голанна

Норвежець зазнав травми під час стандартної роботи з м'ячем на тренуванні. Він почав шкутильгати й продемонстрував, що не в змозі завершити заняття. У присутності одного з медиків Ерлінг пішов у підтрибунне приміщення.

Пізніше стало відомо, що травма Голанна виявилася несерйозною. Вона спричинена загальною втомою молодого футболіста. Найближчим часом він зможе знову з'явитись на полі. Однак не ясно, чи зіграє Голанн за збірну Норвегії у березні, а також проти "Арсеналу" у найближчому матчі АПЛ за "Манчестер Сіті".

У сезоні 2023/2024 Голанн 34 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 29 м'ячів та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

Лунін може піти — у "Реалі" назвали трансферну вартість українця. 

Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина.

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

спорт
Норвегія
футбол
Манчестер Юнайтед
Ерлінг Холанд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом