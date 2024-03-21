Холанн получил травму и может пропустить важные матчи
Форвард английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн травмировался во время тренировки. Футболист был вынужден досрочно покинуть поле.
Холанн может пропустить несколько матчей за национальную команду и на клубном уровне, сообщает Daily Mail.
Сборная Норвегии готовится к товарищеским матчам против национальных команд Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта). Подопечные Столе Сольбаккена могут сыграть в этих встречах не в оптимальном составе из-за травмы своего ведущего футболиста.
Проблема Холанна
Норвежец получил травму во время стандартной работы с мячом на тренировке. Он принялся хромать и продемонстрировал, что не в состоянии завершить занятие. В присутствии одного из медиков Эрлинг ушел в подтрибунное помещение.
Позже стало известно, что травма Холанна оказалась несерьезной. Она вызвана общей усталостью молодого футболиста. В ближайшее время он сможет снова появиться на поле. Однако не ясно, сыграет ли Холанн за сборную Норвегии в марте, а также против "Арсенала" в ближайшем матче АПЛ за "Манчестер Сити".
В сезоне 2023/2024 Холанн 34 поединка во всех турнирах. Он забил 29 мячей и сделал шесть результативных передач.
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