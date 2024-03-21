Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Холанн получил травму и может пропустить важные матчи arrow

Холанн получил травму и может пропустить важные матчи

21 марта 2024 18:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанн получил травму и может пропустить важные матчи
Эрлинг Холанн на тренировке. Фото: instagram.com/erling.haaland/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн травмировался во время тренировки. Футболист был вынужден досрочно покинуть поле.

Холанн может пропустить несколько матчей за национальную команду и на клубном уровне, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Сборная Норвегии готовится к товарищеским матчам против национальных команд Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта). Подопечные Столе Сольбаккена могут сыграть в этих встречах не в оптимальном составе из-за травмы своего ведущего футболиста. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанн в игре за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Проблема Холанна 

Норвежец получил травму во время стандартной работы с мячом на тренировке. Он принялся хромать и продемонстрировал, что не в состоянии завершить занятие. В присутствии одного из медиков Эрлинг ушел в подтрибунное помещение. 

Позже стало известно, что травма Холанна оказалась несерьезной. Она вызвана общей усталостью молодого футболиста. В ближайшее время он сможет снова появиться на поле. Однако не ясно, сыграет ли Холанн за сборную Норвегии в марте, а также против "Арсенала" в ближайшем матче АПЛ за "Манчестер Сити". 

В сезоне 2023/2024 Холанн 34 поединка во всех турнирах. Он забил 29 мячей и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Лунин может уйти — в "Реале" назвали трансферную стоимость украинца.

Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

спорт
Норвегия
футбол
Манчестер Юнайтед
Эрлинг Холанд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом