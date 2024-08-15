Зірка Олімпіади Яцінь Чжоу повернулася до роботи офіціанткою після тріумфу

Яцінь Чжоу, Д'Амато та Еспозіто на подіумі. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Призерка Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Яцінь Чжоу стала зіркою інтернету. Однак після повернення додому вона продовжила займатися тим, чим і до головного турніру чотириріччя.

Зірка Олімпіади продовжила працювати офіціанткою, а відео з нею розлетілося у мережі.

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На Олімпійських іграх у Парижі Чжоу запам'яталася реакцією на традиційну поведінку представниць збірної Італії. Європейки під час позування на п'єдесталі вкусили медаль. Китаянка про цю традицію не знала і їй смішно вдалося покусувати медаль.

Відео із Чжоу за дві доби після нагородження переглянули понад 50 млн осіб.

Зазначимо, що китайська гімнастка на Олімпіаді здобула срібну медаль у змаганнях на колоді.

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