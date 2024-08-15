Звезда Олимпиады Яцинь Чжоу вернулась к работе официанткой после триумфа

Яцинь Чжоу, Д'Амато и Эспозито на подиуме. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Призерша Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Яцинь Чжоу стала звездой интернета. Однако по возвращении домой, она продолжила заниматься тем, чем и до главного турнира четырехлетия.

Звезда Олимпиады продолжила работать официанткой, а видео с ней разлетелось в сети.

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Китайская 18-летняя девушка по возвращении на родину работает официанткой в семейном ресторане.

На Олимпийских играх в Париже Чжоу запомнилась реакцией на традиционное поведение представительниц сборной Италии. Европейки во время позирование на пьедестале укусили медаль. Китаянка об этой традиции не знала и у нее смешно получилось покусывать медаль.

Видео с Чжоу за двое суток после награждения посмотрели более 50 млн человек.

Отметим, что китайская гимнастка на Олимпиаде завоевала серебряную медаль в соревнованиях на бревне.

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