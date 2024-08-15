Звезда Олимпиады Яцинь Чжоу вернулась к работе официанткой после триумфа

Главный мэм Олимпипиады-2024 вернулась домой с медалью и работает официанткой — видео
Призерша Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Яцинь Чжоу стала звездой интернета. Однако по возвращении домой, она продолжила заниматься тем, чем и до главного турнира четырехлетия.
Звезда Олимпиады продолжила работать официанткой, а видео с ней разлетелось в сети.
August 15, 2024
Мэм Олимпиады вернулась в рутину
Китайская 18-летняя девушка по возвращении на родину работает официанткой в семейном ресторане.
На Олимпийских играх в Париже Чжоу запомнилась реакцией на традиционное поведение представительниц сборной Италии. Европейки во время позирование на пьедестале укусили медаль. Китаянка об этой традиции не знала и у нее смешно получилось покусывать медаль.
Видео с Чжоу за двое суток после награждения посмотрели более 50 млн человек.
Отметим, что китайская гимнастка на Олимпиаде завоевала серебряную медаль в соревнованиях на бревне.
Напомним, "Динамо" планирует купить футболиста европейской сборной.
Шацких назвал главную опасность для "Динамо" в матчах с "Зальцбургом".
Суркис объяснил, почему футболисты "Динамо" должны ему заплатить.
Леоненко подверг резкой критике игру "Динамо" против "Рейнджерс".
Сабо назвал лучшего игрока "Динамо" в начале нового сезона.
Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер.
Читайте Новини.LIVE!