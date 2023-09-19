Головний тренер "Бенфіки" публічно оголосив про статус Трубіна у команді

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

Український голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін отримав особливий статус у команді. Про нього оголосив головний тренер клубу Рогер Шмідт.

Трубін став першим "номером клубу", повідомив портал Record.

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Раніше Трубін дебютував у "Бенфіці" у матчі чемпіонату Португалії та пропустив один гол із пенальті. При цьому Анатолій зробив один сейв та віддав кілька точних дальніх передач.

Трубін набрав необхідну форму

Шмідт перед матчем Ліги чемпіонів проти "Зальцбурга" розповів, чому Трубін кілька матчів сидів на лаві запасних, а грав Самуель Соареш.

"Я дав Самуелю Соарешу можливість продемонструвати свій рівень, а Трубін за цей час звик до "Бенфіки" та адаптуватися до нових одноклубників", — сказав фахівець.

Також Шмідт зазначив, що Трубін добре провів матч із "Візелою", незважаючи на відсутність роботи протягом 90 хвилин.

Тренер додав, що тепер Трубін буде першим номером клубу.

"Він гратиме, він перший вибір у воротах. Я йому довіряю, і він готовий", — додав Шмідт.

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