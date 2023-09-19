Главный тренер "Бенфики" публично объявил о статусе Трубина в команде

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"

Украинский голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин получил особый статус в команде. О нем объявил главный тренер клуба Рогер Шмидт.

Трубин стал первым "номером клуба", сообщил портал Record.

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Ранее Трубин дебютировал в "Бенфике" в матче чемпионата Португалии и пропустил один гол с пенальти. При этом Анатолий сделал один сейв и отдал несколько точных дальних передач.

Трубин набрал необходимую форму

Шмидт перед матчем Лиги чемпионов против "Зальцбурга" рассказал, почему Трубин несколько матчей сидел на скамейке запасных, а играл Самуэль Соареш.

"Я дал Самуэлю Соарешу возможность продемонстрировать свой уровень, а Трубин за это время привыкнул к "Бенфике" и адаптироваться к новым одноклубникам", — сказал специалист.

Также Шмидт отметил, что Трубин хорошо провел матч с "Визелой", несмотря на отсутствие работы в течение 90 минут.

Тренер добавил, что теперь Трубин будет первым номером клуба.

"Он будет играть, он первый выбор в воротах. Я ему доверяю, и он готов", — добавил Шмидт.

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