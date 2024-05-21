Трансфер третього українця в Жирону зірвався

Олександр Піхальонок. Фото: СК Дніпро-1

Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальнок повідомляв, що іспанська "Жирона" проявляє до нього інтерес. Проте трансфер українського хавбека зірвався.

Про це пише видання Український футбол.

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Зазначається, що житомирське "Полісся" зацікавлене у трансфері Олександра. Президент клубу Геннадій Буткевич не приховує свого захоплення молодим футболістом.

"Полісся" вже зробило пропозицію футболісту — клаусула Олександра становить шість мільйонів євро.

Чинний контракт Олександра Піхальонка з "Дніпром-1" розрахований до 30 червня 2025 року. В цьому сезоні він зіграв у 31 матчах. Крім цього, на його рахунку є вісім зіграних матчів у складі збірної України, проте у заяву на Євро-2024 Олександр не потрапив.

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

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