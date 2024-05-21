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Гравець Дніпра-1, який цікавить Жирону, може перейти до відомого клубу УПЛ

21 травня 2024 18:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Трансфер третього українця в Жирону зірвався
Олександр Піхальонок. Фото: СК Дніпро-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальнок повідомляв, що іспанська "Жирона" проявляє до нього інтерес. Проте трансфер українського хавбека зірвався.

Про це пише видання Український футбол

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Зазначається, що житомирське "Полісся" зацікавлене у трансфері Олександра. Президент клубу Геннадій Буткевич не приховує свого захоплення молодим футболістом. 

"Полісся" вже зробило пропозицію футболісту — клаусула Олександра становить шість мільйонів євро. 

Чинний контракт Олександра Піхальонка з "Дніпром-1" розрахований до 30 червня 2025 року. В цьому сезоні він зіграв у 31 матчах. Крім цього, на його рахунку є вісім зіграних матчів у складі збірної України, проте у заяву на Євро-2024 Олександр не потрапив. 

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо. 

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

Футбол трансфери
Дніпро-1
Жирона
Олександр Піхальонок

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