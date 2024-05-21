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Интересующий Жирону игрок Днепра-1 может перейти в известный клуб УПЛ

21 мая 2024 18:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Трансфер третьего украинца в Жирону сорвался
Александр Пихаленок. Фото: СК Днепр-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихальнок сообщал, что испанская "Жирона" проявляет к нему интерес. Однако трансфер украинского хавбека сорвался.

Об этом пишет издание Украинский футбол.

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Отмечается, что житомирское "Полесье" заинтересовано в трансфере Александра. Президент клуба Геннадий Буткевич не скрывает своего увлечения молодым футболистом.

"Полесье" уже сделало предложение футболисту — клаусула Александра составляет шесть миллионов евро.

Действующий контракт Александра Пихаленко с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 31 матчах. Кроме того, на его счету есть восемь сыгранных матчей в составе сборной Украины, однако в заявление на Евро-2024 Александр не попал.

Напомним, Лунин больше не сыграет в этом сезоне – Анчелотти принял решение.

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Футбол трансферы
Днепр-1
Жирона
Александр Пихаленок

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