Трансфер третьего украинца в Жирону сорвался

Александр Пихаленок. Фото: СК Днепр-1

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихальнок сообщал, что испанская "Жирона" проявляет к нему интерес. Однако трансфер украинского хавбека сорвался.

Об этом пишет издание Украинский футбол.

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Отмечается, что житомирское "Полесье" заинтересовано в трансфере Александра. Президент клуба Геннадий Буткевич не скрывает своего увлечения молодым футболистом.

"Полесье" уже сделало предложение футболисту — клаусула Александра составляет шесть миллионов евро.

Действующий контракт Александра Пихаленко с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 31 матчах. Кроме того, на его счету есть восемь сыгранных матчей в составе сборной Украины, однако в заявление на Евро-2024 Александр не попал.

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