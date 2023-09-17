Гравці "Шахтаря" отримали на горіхи: Леувен розкритикував своїх підопічних

Головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен. Фото: "Шахтар"

Перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів у донецького "Шахтаря" є проблеми в грі. Вже очевидно, що команда реалізує мало моментів.

Проблему визнав головний тренер клубу Патрік Ван Леувен, слова якого наводить пресслужба "гірників".

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Вчора команда перемогла київську "Оболонь" з рахунком 1:0. Пропри зароблені три очки, "гірники" не кращим чином реалізовували свої моменти.

Суперник, у якого суттєво гірше склад, з 33 хвилини грав у меншості. "Гірники" завдали 19 ударів по воротах, з них 11 у ствір, двічі влучили в стійку. З такою кількістю моментів рахунок мав бути не 1:0.

Леувен розкритикував своїх гравців

За словами Леувена, проблема поганої реалізації моментів у недостатній концентрації футболістів до моменту завершення епізоду.

При цьому фахівець зазначив, що на реалізацію моментів впливає низький темп гри в УПЛ, через який вони починають повільно думати на футбольному полі.

"Я хотів би, щоб вони швидше ухвалювали рішення — грали або на фланги, або через пас, щоб тримали темп командних рухів, а суперник повинен весь час стежити за нашою грою. Саме так ми створюватимемо більше моментів і буде більше концентрації в штрафному майданчику в завершальній фазі", — сказав Леувен.

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