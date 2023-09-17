Игроки "Шахтера" получили на орехи: Леувен раскритиковал своих подопечных

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов у донецкого "Шахтера" есть проблемы в игре. Уже очевидно, что команда реализует мало моментов.

Проблему признал главный тренер клуба Патрик Ван Леувен, слова которого приводит пресс-служба "горняков".

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Вчера команда победила киевскую "Оболонь" со счетом 1:0. Несмотря на заработанные три очка, "горняки" не лучшим образом реализовывали свои моменты.

Соперник, у которого значительно хуже состав, с 33 минуты играл в меньшинстве. "Горняки" нанесли 19 ударов по воротам, из них 11 в створ, дважды попали в стойку. С таким количеством моментов счет должен быть не 1:0.

Леувен раскритиковал своих игроков

По словам Леувена, проблема плохой реализации моментов в недостаточной концентрации футболистов к моменту завершения эпизода.

При этом специалист отметил, что на реализацию моментов влияет низкий темп игры в УПЛ, из-за которого они медленно начинают думать на футбольном поле.

"Я хотел бы, чтобы они быстрее принимали решение — играли либо на фланги, либо через пас, чтобы держали темп командных движений, а соперник должен все время следить за нашей игрой. Именно так мы будем создавать больше моментов и будет больше концентрации в штрафной площадке в завершающей фазе", — сказал Леувен.

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