Гутцайт назвав суму премії за золото для українців на Олімпіаді-2024 у Парижі

Вадим Гутцайт. Фото: НОК України

Стало відомо, скільки Україна виплатить спортсменам за медалі на Олімпійських іграх у Парижі. В бюджет вже заклали відповідні преміальні кошти.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, передає Новини.LIVE.

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"Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто, мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу", — каже Вадим Гутцайт.

Протокол для "нейтралів"

Зазначимо. НОК також розробив протокол для українських спортсменів щодо поводження з "нейтральними" спортсменами. Згідно з ним, заборонено тиснути руки, фотографуватися, стояти поруч, розмовляти тощо.

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