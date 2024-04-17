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Гутцайт назвав суму премії за золото для українців на Олімпіаді-2024 у Парижі

17 квітня 2024 22:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гутцайт назвав суму премії за золото для українців на Олімпіаді-2024 у Парижі
Вадим Гутцайт. Фото: НОК України
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стало відомо, скільки Україна виплатить спортсменам за медалі на Олімпійських іграх у Парижі. В бюджет вже заклали відповідні преміальні кошти. 

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, передає Новини.LIVE.

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"Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто, мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу", — каже Вадим Гутцайт.

Протокол для "нейтралів"

Зазначимо. НОК також розробив протокол для українських спортсменів щодо поводження з "нейтральними" спортсменами. Згідно з ним, заборонено тиснути руки, фотографуватися, стояти поруч, розмовляти тощо.

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Вадим Гутцайт
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
НОК

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