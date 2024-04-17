Гутцайт назвал сумму премии за золото для украинцев на Олимпиаде-2024 в Париже

Вадим Гутцайт. Фото: НОК Украины

Стало известно, сколько Украина выплатит спортсменам за медали на Олимпийских играх в Париже . В бюджет уже заложили соответствующие премиальные денежные средства.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт, передает Новини.LIVE.

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"Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство", — говорит Вадим Гутцайт.

Протокол для "нейтралов"

Отметим. НОК также разработал протокол для украинских спортсменов об обращении с "нейтральными" спортсменами. Согласно ему, запрещено давить руки, фотографироваться, стоять рядом, разговаривать и т.д.

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