Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гвардіола повідомив, що може завершити кар'єру після цього сезону arrow

Гвардіола повідомив, що може завершити кар'єру після цього сезону

7 грудня 2023 09:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гвардіола повідомив, що може завершити кар'єру після цього сезону
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Andrew Boyers
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сіті" після цього сезону може залишитися без головного тренера. Це станеться, якщо нічого не зміниться і команда скову зробить требл.

Чинний головний тренер "Барселони" Пеп Гвардіола погрожує завершити кар'єру. Слова фахівця навів портал Daily Mail із посиланням на Amazon Prime.

Читайте також:
Хосеп Гвардіола
Гвардіола на матчі з "Астон Вілла". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Гвардіола піде з футболу

За словами Гвардіоли, минулого року вони виграли требл (АПЛ, Ліга чемпіонів, Кубок Англії), що є надзвичайно складним завданням. Окрім "Ман Сіті" требл за всю історію робив лише "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

Гвардіола впевнений, що якщо у новому сезоні його команда зробить другий поспіль требл, то він може завершити тренерську кар'єру одразу після закінчення сезону.

"Якщо ми за підсумками поточного сезону зробимо требл, то я завершу кар'єру. Я знаю, що це надзвичайно складно. В Англії було багато неймовірних команд, але тільки ми та команда, якою керував сер Алекс Фергюсон, змогли це зробити", — сказав Гвардіола.

У поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" посідає четверте місце з відставанням у шість очок від "Арсеналу".

Нагадаємо, Богдан Леднєв отримав тяжку травму і не зіграє за "Дніпро-1" у найближчі місяці.

"Динамо" може очолити відомий український тренер.

Циганков і Мартінес підуть із "Жирони" до топклубу — коли це станеться.

Мудрик зробив перший у сезоні асист, але він не допоміг "Челсі" перемогти "МЮ".

Кучер може очолити відомий український клуб.

"Манчестер Сіті" придбає лідера мадридського "Реала".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі