Гвардіола повідомив, що може завершити кар'єру після цього сезону

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Манчестер Сіті" після цього сезону може залишитися без головного тренера. Це станеться, якщо нічого не зміниться і команда скову зробить требл.

Чинний головний тренер "Барселони" Пеп Гвардіола погрожує завершити кар'єру. Слова фахівця навів портал Daily Mail із посиланням на Amazon Prime.

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Гвардіола на матчі з "Астон Вілла". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Гвардіола піде з футболу

За словами Гвардіоли, минулого року вони виграли требл (АПЛ, Ліга чемпіонів, Кубок Англії), що є надзвичайно складним завданням. Окрім "Ман Сіті" требл за всю історію робив лише "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

Гвардіола впевнений, що якщо у новому сезоні його команда зробить другий поспіль требл, то він може завершити тренерську кар'єру одразу після закінчення сезону.

"Якщо ми за підсумками поточного сезону зробимо требл, то я завершу кар'єру. Я знаю, що це надзвичайно складно. В Англії було багато неймовірних команд, але тільки ми та команда, якою керував сер Алекс Фергюсон, змогли це зробити", — сказав Гвардіола.

У поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" посідає четверте місце з відставанням у шість очок від "Арсеналу".

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