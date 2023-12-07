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Гвардиола сообщил, что может завершить карьеру после этого сезона

7 декабря 2023 09:19
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Агабекян Карен
редактор
Гвардиола сообщил, что может завершить карьеру после этого сезона
Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Andrew Boyers
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сити" после текущего сезона может остаться без главного тренера. Это произойдет, если ничего не изменится, и команда скова сделает требл.

Нынешний главный тренер "Барселоны" Пеп Гвардиола угрожает завершить карьеру. Слова специалиста привел портал Daily Mail со ссылкой на Amazon Prime.

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Гвардиола на матче с "Астон Виллой". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Гвардиола уйдет из футбола

По словам Гвардиолы, в прошлом году они выиграли требл (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии), что является чрезвычайно сложной задачей. Кроме "Ман Сити" требл за всю историю делал лишь "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

Гвардиола уверен, что если в новом сезоне его команда сделает второй подряд требл, то он может завершить тренерскую карьеру сразу по окончании сезона.

"Если мы по итогам текущего сезона сделаем требл, то я завершу карьеру. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. В Англии было много невероятных команд, но только мы и та  команда, которой руководил сэр Алекс Фергюсон смогли это сделать", — сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" идет на четвертом месте с отставанием в шесть очков от лидирующего "Арсенала".

Напомним, Богдан Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за "Днепр-1" в ближайшие месяцы.

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Мудрик сделал первый в сезоне ассист, но он не помог "Челси" победить "МЮ". 

Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

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