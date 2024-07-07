Мурат Якін дав коментар після поразки своєї команди від Англії

Мурат Якін. Фото: beINSPORTS

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін емоційно висловився після поразки у чвертьфіналі Євро-2024. Швейцарія програла Англії після серії пенальті.

Свою поразку у матчі прокоментував головний тренер на післяматчевій пресконференції, пише портал Новини.LIVE.

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Мурат Якін прокоментував поразку Швейцарії

За його словами, було дуже боляче приймати результати матчу, адже у Швейцарії було набагато більше моментів ніж в Англії.

"Боляче. Ми доклали стільки зусиль, створили стільки моментів... Мені сумно за хлопців та наш народ. В Англії було не так багато моментів, а ми створили чимало. Ми незаслужено їдемо додому, але можемо пишатися своїм виступом на цьому турнірі", — сказав він.

Гравці Англії святкують. Фото: Reuters

Також Якін заявив, що серія пенальті це здебільшого везіння, а швейцарцям його не вистачило.

"Нам більше нема чого приховувати. Ми вилетіли, бо наших зусиль сьогодні не вистачило. Пенальті – це багато в чому везіння. Сьогодні успіх був не на нашому боці. Але ми доставили чимало проблем великим командам на цьому Євро та залишаємо турнір із високо піднятою головою", — поділився тренер.

Також він підсумував виступ команди на Євро та зізнався, що всім гравцям сумно.

"Аканджі? Я не втішав його. Подякував за гру та за його лідерські якості. Нині всім нам сумно. Ми переживаємо цю поразку всі разом. Але ми можемо пишатися собою. Загалом це був дуже успішний турнір", — сказав Якін.

Напередодні збірна Англії здолала Швейцарію у серії пенальті з рахунком 5:3 та проходить у півфінал Євро-2024.

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