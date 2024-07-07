Мурат Якин дал комментарий после поражения своей команды от Англии

Мурат Якин. Фото: beINSPORTS

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин эмоционально высказался после поражения в четвертьфинале Евро-2024. Швейцария проиграла Англию после серии пенальти.

Свое поражение в матче прокомментировал главный тренер на послематчевой пресс-конференции, пишет портал Новини.LIVE.

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По его словам, было очень больно принимать результаты матча, ведь у Швейцарии было гораздо больше моментов, чем в Англии.

"Больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов... Мне грустно за ребят и наш народ. В Англии было не так много моментов, а мы создали немало. Мы незаслуженно едем домой, но можем гордиться своим выступлением на этом турнире", – сказал он.

Игроки Англии празднуют. Фото: Reuters

Также Якин заявил, что серия пенальти это в основном везения, а швейцарцам его не хватило.

"Нам больше нечего скрывать. Мы вылетели, потому что наших усилий сегодня не хватило. Пенальти — это во многом везение. Сегодня успех был не на нашей стороне. Но мы доставили немало проблем большим командам на этом Евро и покидаем турнир с высоко поднятой головой", — поделился тренер.

Также он подытожил выступление команды на Евро и признался, что всем игрокам грустно.

"Аканджи? Я не утешал его. Поблагодарил за игру и его лидерские качества. Сейчас всем нам грустно. Мы переживаем это поражение все вместе. Но мы можем гордиться собой. В целом это был очень успешный турнир", — сказал Якин.

Накануне сборная Англии одолела Швейцарию в серии пенальти со счетом 5:3 и проходит в полуфинал Евро-2024.

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