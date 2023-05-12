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Яремчук офіційно йде з "Брюгге": де гратиме українець

12 травня 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук офіційно йде з "Брюгге": де гратиме українець
Роман Яремчук перед тренуванням. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук змінить команду до найближчого трансферного вікна. Керівництво бельгійського "Брюгге" хоче позбутися футболіста.

Яремчуку вже почали шукати новий клуб, повідомляє Voetbalkrant.

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Повернення до чемпіонату Бельгії виявилося невдалим для українського футболіста Романа Яремчука. Декілька років тому він був лідером місцевого "Гента", але в "Брюгге" не зумів стати гравцем основного складу.

Роман Яремчук
Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Куди піде українець?

Згідно з повідомленнями бельгійських журналістів, у Яремчука конфлікт із деякими представниками керівництва "Брюгге". Цим фактом, а також частою зміною тренерів у команді, можна пояснити невдачі Романа у Бельгії.

"Брюгге" планує позбутися українця найближчим літом. У клубі розглядають варіант з орендою форварда, але не заперечуватимуть проти його продажу. За останній рік популярність Яремчука в Європі знизилася, але їм досі цікавляться деякі команди з Англії, Німеччини та Туреччини.

У сезоні 2022/2023 Роман Яремчук зіграв за "Брюгге" 26 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив три результативні передачі. Його орієнтовна трансферна вартість складає 15 млн євро.

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