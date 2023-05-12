Яремчук офіційно йде з "Брюгге": де гратиме українець
Форвард збірної України Роман Яремчук змінить команду до найближчого трансферного вікна. Керівництво бельгійського "Брюгге" хоче позбутися футболіста.
Яремчуку вже почали шукати новий клуб, повідомляє Voetbalkrant.
Повернення до чемпіонату Бельгії виявилося невдалим для українського футболіста Романа Яремчука. Декілька років тому він був лідером місцевого "Гента", але в "Брюгге" не зумів стати гравцем основного складу.
Куди піде українець?
Згідно з повідомленнями бельгійських журналістів, у Яремчука конфлікт із деякими представниками керівництва "Брюгге". Цим фактом, а також частою зміною тренерів у команді, можна пояснити невдачі Романа у Бельгії.
"Брюгге" планує позбутися українця найближчим літом. У клубі розглядають варіант з орендою форварда, але не заперечуватимуть проти його продажу. За останній рік популярність Яремчука в Європі знизилася, але їм досі цікавляться деякі команди з Англії, Німеччини та Туреччини.
У сезоні 2022/2023 Роман Яремчук зіграв за "Брюгге" 26 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив три результативні передачі. Його орієнтовна трансферна вартість складає 15 млн євро.
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