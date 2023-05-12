Яремчук официально уходит из "Брюгге": где будет играть украинец

Роман Яремчук перед тренировкой. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сменит команду в ближайшее трансферное окно. Руководство бельгийского "Брюгге" хочет избавиться от футболиста.

Яремчуку уже начали искать новый клуб, сообщает Voetbalkrant.

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Возвращение в чемпионат Бельгии оказалось неудачным для украинского футболиста Романа Яремчука. Несколько лет назад он был лидером местного "Гента", но в "Брюгге" не сумел стать игроком основного состава.

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Куда уйдет украинец?

Согласно сообщениям бельгийских журналистов, у Яремчука конфликт с некоторыми представителями руководства "Брюгге". Этим фактом, а также частой сменой тренеров в команде, можно объяснить неудачи Романа в Бельгии.

"Брюгге" планирует избавиться от украинца ближайшим летом. В клубе рассматривают вариант с арендой форварда, но не будут возражать против его продажи. За последний год популярность Яремчука в Европе снизилась, но им все еще интересуются некоторые команды из Англии, Германии и Турции.

В сезоне 2022/2023 Роман Яремчук сыграл за "Брюгге" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 15 млн евро.

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