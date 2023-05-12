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Яремчук официально уходит из "Брюгге": где будет играть украинец

12 мая 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук официально уходит из "Брюгге": где будет играть украинец
Роман Яремчук перед тренировкой. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сменит команду в ближайшее трансферное окно. Руководство бельгийского "Брюгге" хочет избавиться от футболиста.

Яремчуку уже начали искать новый клуб, сообщает Voetbalkrant

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Возвращение в чемпионат Бельгии оказалось неудачным для украинского футболиста Романа Яремчука. Несколько лет назад он был лидером местного "Гента", но в "Брюгге" не сумел стать игроком основного состава. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Куда уйдет украинец?

Согласно сообщениям бельгийских журналистов, у Яремчука конфликт с некоторыми представителями руководства "Брюгге". Этим фактом, а также частой сменой тренеров в команде, можно объяснить неудачи Романа в Бельгии. 

"Брюгге" планирует избавиться от украинца ближайшим летом. В клубе рассматривают вариант с арендой форварда, но не будут возражать против его продажи. За последний год популярность Яремчука в Европе снизилась, но им все еще интересуются некоторые команды из Англии, Германии и Турции. 

В сезоне 2022/2023 Роман Яремчук сыграл за "Брюгге" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 15 млн евро. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

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