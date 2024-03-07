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Яремчук отримав травму і не допоможе Валенсії у важливому матчі

7 березня 2024 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук отримав травму і не допоможе Валенсії у важливому матчі
Роман Яремчук святкує гол із командою. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук не допоможе "Валенсії" у наступному матчі чемпіонату Іспанії. Футболіст зазнав ушкодження.

В іспанському клубі ще не знають терміну повернення українця на поле, повідомляє Plaza Deportiva.

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У центральному матчі 27 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" зіграла внічию на "Месталії" з мадридським "Реалом". Роман Яремчук забив один із голів "кажанів". Проте українець не зміг довести поєдинок на полі до фінального свистка.

Роман Яремчук
Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Травма Яремчука

Форвард був змушений попросити заміну у середині другого тайму. Роман завершив гру на 57-й хвилині. Було помітно, що український футболіст кульгав. Наступного дня інформація про пошкодження Яремчука підтвердилась.

Тренерський штаб "Валенсії" поки що не знає, коли нападник повернеться до тренувань. У команді не хочуть ризикувати здоров'ям українця. Яремчук може пропустити матч проти "Хетафе", який відбудеться 9 березня, щоб не збільшити травми.

У сезоні 2023/2024 Яремчук зіграв за "Валенсію" 18 матчів, у яких забив три голи.

Нагадаємо, Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

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спорт
футбол
Роман Яремчук
Іспанська Ла Ліга
Валенсія

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