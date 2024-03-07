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Яремчук получил травму и не поможет Валенсии в важном матче

7 марта 2024 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук получил травму и не поможет Валенсии в важном матче
Роман Яремчук празднует гол с командой. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не поможет "Валенсии" в следующем матче чемпионата Испании. Футболист получил повреждение. 

В испанском клубе еще не знают срок возвращения украинца на поле, сообщает Plaza Deportiva

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В центральном матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" сыграла вничью на "Месталье" с мадридским "Реалом". Роман Яремчук забил один из голов "летучих мышей". Однако украинец не смог провести поединок на поле до финального свистка. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Травма Яремчука 

Форвард был вынужден попросить замену в середине второго тайма. Роман завершил игру на 57 минуте. Было заметно, что украинский футболист хромал. На следующий день информация о повреждении Яремчука подтвердилась. 

Тренерский штаб "Валенсии" пока не знает, когда нападающий вернется к тренировкам. В команде не хотят рисковать здоровьем украинца. Яремчук может пропустить матч против "Хетафе", который состоится 9 марта, чтобы не усугубить травму. 

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 18 матчей, в которых забил три гола. 

Напомним, Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

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спорт
футбол
Роман Яремчук
Испанская Ла Лига
Валенсия

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