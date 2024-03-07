Яремчук получил травму и не поможет Валенсии в важном матче

Роман Яремчук празднует гол с командой. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не поможет "Валенсии" в следующем матче чемпионата Испании. Футболист получил повреждение.

В испанском клубе еще не знают срок возвращения украинца на поле, сообщает Plaza Deportiva.

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В центральном матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" сыграла вничью на "Месталье" с мадридским "Реалом". Роман Яремчук забил один из голов "летучих мышей". Однако украинец не смог провести поединок на поле до финального свистка.

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Травма Яремчука

Форвард был вынужден попросить замену в середине второго тайма. Роман завершил игру на 57 минуте. Было заметно, что украинский футболист хромал. На следующий день информация о повреждении Яремчука подтвердилась.

Тренерский штаб "Валенсии" пока не знает, когда нападающий вернется к тренировкам. В команде не хотят рисковать здоровьем украинца. Яремчук может пропустить матч против "Хетафе", который состоится 9 марта, чтобы не усугубить травму.

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 18 матчей, в которых забил три гола.

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