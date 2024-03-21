Яремчук та Довбик принесли збірній України перемогу над Боснією та Герцеговиною

Судаков бореться за м'яч із Джеко. Фото: Взбірна

Збірна Боснії та Герцеговини прийняла національну команду України в рамках відбору на Євро-2024. Матч вийшов важким для обох команд.

Перший тайм пройшов майже без моментів та завершився без голів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 21 березня, відбулися кваліфікаційні поєдинки добору на чемпіонат Європи-2024. Ця стадія складається з одного поєдинку, тож усі суперники налаштовувалися на перемогу.

Миколенко бореться із суперниками. Фото: Взбірна

Як грала збірна України

Боснія та Герцеговина — Україна — 1:2 (0:0)

Гол: Хаджикадунич, 56 — Яремчук, 84; Довбик, 88.

Боснія та Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич (П'янич, 82), Хаджикадунич, Колашинац — Дедіч (Чивіч, 67), Чимирот, Хайрадинович (Ковачевич, 82), Круніч, Гажибегович — Джеко (капітан), Демирович.

Тренер: Саво Мілошевич.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зубков (Гуцуляк, 75), Бражко (Яремчук, 81), Зінченко (капітан) (Маліновський 75), Мудрик — Судаков — Довбик (Таловєров, 90+2).

Тренер: Сергій Ребров.

Головний тренер "синьо-жовтих" здивував стартовою схемою із трьома захисниками, а ось вихід на поле Володимира Бражка можна було спрогнозувати. Візаві українського тренера добре вивчив манеру гри українських півзахисників та підготував свою команду до матчу.

Гості постаралися нав'язати супернику ігровий ритм, і боснійці за перший тайм зробили лише 66% точних передач. Але на результат це не вплинуло. Українці часто помилялися в атаці, Мудрик "перетримував" м'яч, а Довбик і зовсім його "уникав". Можна виділити лише Судакова, який змарнував момент на дев'ятій хвилині, та Забарного, який активно підключався до атак. У складі Боснії міг відзначитися Джеко, проте незадовго до перерви Едін пробив вище за ворота Луніна.

Другий тайм вийшов активнішим. На 52-й хвилині Конопля не зміг пробити по воротах з-за меж чужого штрафного майданчика — перешкодив захисник. Зате через декілька хвилин господарям поля вдалося відзначитися. Дедіч прострілив з правого флангу, і Хаджикадуніч вдало підставив ногу під м'яч, 1:0.

Команда Сергія Реброва спробувала відігратись, але боснійські футболісти грамотно оборонялися майже всім складом. На 63-й хвилині Мудрик перспективно прострілив у чужий штрафний майданчик, але партнери по команді не встигли замкнути передачу.

Ребров пізно провів заміни, його команди майже нічого не виходило. На 77-й хвилині Мудрик непогано пробив чужими воротами, але голкіпер врятував боснійців. Через п'ять хвилин Лунін не дозволив суперникам закрити питання про переможця зустрічі.

Але на 84-й хвилині Боснія пропустила гол. Мудрик із центру поля зробив чудовий пас на правий фланг, Конопля прострілив у центр, і Яремчук не схибив, 1:1!

Українці продовжували йти в атаку великими силами та зуміли забити другий гол. Яремчук на лівому фланзі отримав передачу від Миколенка. Пройшов навіс на Довбика, й Артем точно пробив головою, 1:2!

Команда Реброва закінчувала м'яч в атаках, "синьо-жовті" були надихнуті результатами. Але рахунок більше не змінювався. Збірна України здобула дуже важливу, але складну перемогу. Попереду вирішальний матч із національною командою Ісландії.

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