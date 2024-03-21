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Яремчук и Довбик принесли сборной Украины победу над Боснией и Герцеговиной

21 марта 2024 23:42
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Яремчук и Довбик принесли сборной Украины победу над Боснией и Герцеговиной
Судаков борется за мяч с Джеко. Фото: Взбірна
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Боснии и Герцеговины приняла национальную команду Украины в рамках отбора на Евро-2024. Матч получился тяжелым для обеих команд. 

Первый тайм прошел почти без моментов и завершился без голов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 21 марта, состоялись квалификационные поединки отбора на чемпионат Европы-2024. Эта стадия состоит из одного поединка, поэтому все соперники настраивались на победу. 

Сборная Украины
Миколенко борется с соперниками. Фото: Взбірна

Как играла сборная Украины 

Босния и Герцеговина — Украина — 1:2 (0:0) 

Гол: Хаджикадунич, 56 — Яремчук, 84; Довбик, 88. 

Босния и Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич (Пьянич, 82), Хаджикадунич, Колашинац — Дедич (Чивич, 67), Чимирот, Хайрадинович (Ковачевич, 82), Крунич, Гажибегович — Джеко (капитан), Демирович. 

Тренер: Саво Милошевич. 

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зубков (Гуцуляк, 75), Бражко (Яремчук, 81), Зинченко (капитан) (Малиновский 75), Мудрик — Судаков — Довбик (Таловеров, 90+2). 

Тренер: Сергей Ребров. 

Главный тренер "сине-желтых" удивил стартовой схемой с тремя защитниками, а вот выход на поле Владимира Бражко можно было спрогнозировать. Визави украинского тренера хорошо изучил манеру игры украинских полузащитников и подготовил свою команду к матчу. 

Гости постарались навязать сопернику игровой ритм, и боснийцы за первый тайм сделали всего 66% точных передач. Но на результат это не повлияло. Украинцы часто ошибались в атаке, Мудрик "передерживал" мяч, а Довбик и вовсе его "избегал". Можно выделить только Судакова, который упустил момент на девятой минуте, и Забарного, который активно подключался к атакам. В составе Боснии мог отличиться Джеко, однако незадолго до перерыва Эдин пробил выше ворот Лунина. 

Второй тайм получился более активным. На 52-й минуте Конопля не смог пробить по воротам из пределов чужой штрафной — помешал защитник. Зато несколько минут спустя хозяевам поля удалось отличиться. Дедич прострелил справа, и Хаджикадунич удачной подставил ногу под мяч, 1:0. 

Команда Сергея Реброва попыталась отыграться, но боснийские футболисты грамотно оборонялись почти всем составом. На 63-й минуте Мудрик перспективно прострелил в чужую штрафную, но партнеры по команде не успели замкнуть передачу. 

Ребров поздно провел замены, у его команды почти ничего не получалось. На 77-й минуте Мудрик неплохо пробил по чужим воротам, но голкипер спас боснийцев. Через пять минут уже Лунин не позволил соперникам закрыть вопрос о победителе встречи. 

Но на 84-й минуте Босния пропустила гол. Мудрик из центра поля сделал отличный пас на правый фланг, Конопля прострелил в центр, и Яремчук не промахнулся, 1:1! 

Украинцы продолжали идти в атаку большими силами и сумели забить второй гол. Яремчук на левом фланге получил передачу от Миколенко. Прошел навес на Довбика, и Артем точно пробил головой, 1:2! 

Команда Реброва заканчивала мяч в атаках, "сине-желтые" были вдохновлены результатам. Но счет больше не менялся. Сборная Украины одержала очень важную, но сложную победу. Впереди решающий матч с национальной командой Исландии. 

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