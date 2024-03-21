Лунин в основе — стартовые составы на матч Украина — Босния и Герцеговина

Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В квалификационном матче отбора на Евро-2024 сборная Украины играет в гостях против команды Боснии и Герцеговины. Финальный свисток арбитра определит, кто сыграет с победителем пары Исландия — Израиль за право выступить на континентальном первенстве.

Сергей Ребров и Саво Милошевич уже представили стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Боснии и Герцеговины еще ни разу в истории не побеждала Украину, хотя в отборе на Кубок Мира-2022 ей удалось сыграть вничью с "сине-желтыми". Команда Сергея Реброва является фаворитом и в третьей по счету официальной встрече соперников.

Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Стартовые составы на матч

Босния и Герцеговина: Сехич — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац — Демич, Чимирот, Хайрадинович, Крунич, Гажибегович — Джеко (капитан), Демирович.

Тренер: Саво Милошевич.

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зубков, Бражко, Зинченко (капитан), Мудрик — Судаков — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

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