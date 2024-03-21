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Лунин в основе — стартовые составы на матч Украина — Босния и Герцеговина

21 марта 2024 20:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин в основе — стартовые составы на матч Украина — Босния и Герцеговина
Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В квалификационном матче отбора на Евро-2024 сборная Украины играет в гостях против команды Боснии и Герцеговины. Финальный свисток арбитра определит, кто сыграет с победителем пары Исландия — Израиль за право выступить на континентальном первенстве. 

Сергей Ребров и Саво Милошевич уже представили стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Боснии и Герцеговины еще ни разу в истории не побеждала Украину, хотя в отборе на Кубок Мира-2022 ей удалось сыграть вничью с "сине-желтыми". Команда Сергея Реброва является фаворитом и в третьей по счету официальной встрече соперников. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Стартовые составы на матч 

Босния и Герцеговина: Сехич — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац — Демич, Чимирот, Хайрадинович, Крунич, Гажибегович — Джеко (капитан), Демирович. 

Тренер: Саво Милошевич. 

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зубков, Бражко, Зинченко (капитан), Мудрик — Судаков — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Лунин может уйти — в "Реале" назвали трансферную стоимость украинца.

Шевченко экстренно прибыл в сборную Украины — известна причина.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

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