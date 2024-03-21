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Лунін в основі — стартові склади на матч Україна — Боснія та Герцеговина

21 березня 2024 20:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін в основі — стартові склади на матч Україна — Боснія та Герцеговина
Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У кваліфікаційному матчі відбору на Євро-2024 збірна України грає у гостях проти команди Боснії та Герцеговини. Фінальний свисток арбітра визначить, хто зіграє з переможцем пари Ісландія — Ізраїль за право виступити на континентальній першості.

Сергій Ребров та Саво Мілошевич уже представили стартові склади своїх команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Боснії та Герцеговини ще жодного разу в історії не перемагала Україну, хоча у відборі на Кубок Світу-2022 їй вдалося зіграти внічию з "синьо-жовтими". Команда Сергія Реброва є фаворитом і в третій офіційній зустрічі суперників.

Збірна України
Збірна України перед матчем Фото: УАФ

Стартові склади на матч

Боснія та Герцеговина: Сехіч — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац — Демич, Чимирот, Хайрадинович, Круніч, Гажибегович — Джеко (капітан), Демирович.

Тренер: Саво Мілошевич.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зубков, Бражко, Зінченко (капітан), Мудрик — Судаков — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

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