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Ярмоленко може зіграти проти Англії: що відомо

6 вересня 2023 10:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко може зіграти проти Англії: що відомо
Андрій Ярмоленко у воротах. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко приїде до табору національної команди. Півзахисник зумів відновитись від наслідків травми, через яку не грав кілька тижнів.

Ярмоленко має шанс зіграти зі збірною Англії, повідомляє "ТаТоТаке".

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Андрій Ярмоленко не зіграв за "Динамо" у матчах проти турецького "Бешикташу" у кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Досвідчений футболіст пропустив кілька поєдинків через травму коліна. Але лідер команди вже готовий до повернення на поле.

Чи зіграє Ярмоленко за збірну України

Найближчим часом підопічні Сергія Реброва мають провести два складні матчі. Дев'ятого вересня збірна України прийме в Польщі Англію, а 12 вересня вирушить до Італії на виїзний поєдинок зі "скуадрою адзуррою".

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Передбачалося, що Ярмоленко не зіграє у цих матчах через травму. Але Андрій фактично завершив курс відновлення. Останнім часом він тренувався за індивідуальною програмою. Але вже сьогодні Ярмоленко може повернутися до спільної групи.

Рішення про його участь у матчах відбору на Євро-2024 буде ухвалено пізніше.

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