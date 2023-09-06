Ярмоленко может сыграть против Англии: что известно
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко приедет в лагерь национальной команды. Полузащитник сумел восстановиться от последствий травмы, из-за которой не играл несколько недель.
У Ярмоленко есть шанс сыграть со сборной Англии, сообщает "ТаТоТаке".
Андрей Ярмоленко не сыграл за "Динамо" в матчах против турецкого "Бешикташа" в квалификационном раунде Лиги Конференций. Опытный футболист пропустил несколько поединков из-за травмы колена. Но лидер команды уже готов к возвращению на поле.
Сыграет ли Ярмоленко за сборную Украины
В ближайшее время подопечным Сергея Реброва предстоит провести два сложных матча. Девятого сентября сборная Украины примет в Польше Англию, а 12 сентября отправится в Италию на выездной поединок со "скуадрой адзуррой".
Предполагалось, что Ярмоленко не сыграет в этих матчах из-за травмы. Но Андрей практически завершил курс восстановления. В последнее время он тренировался по индивидуальной программе. Но уже сегодня Ярмоленко может вернуться в общую группу.
Решение о его участии в матчах отбора на Евро-2024 будет принято позже.
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