Ярмолюк стане кінозіркою — Брентфорд зняв фільм про українця

Єгор Ярмолюк у матчі за "Брентфорд". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Англійський футбольний клуб "Брентфорд" підтримав свого українського футболіста. Єгор Ярмолюк став головною зіркою документального фільму, який зняли на замовлення команди АПЛ.

Уболівальники "Брентфорда" та збірної України вже можуть подивитися цей фільм, повідомляє клуб в Instagram.

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Єгор Ярмолюк став головною зіркою фільму під назвою "Складні рішення", знятого з ініціативи "Брентфорда" про 20-річного українського гравця. Форвард відверто розповів свою історію, яку тепер можуть побачити усі вболівальники.

Про що фільм "Складні рішення"

Ярмолюк поділився невідомими деталями про своє життя та кар'єру, переїзд до Англії та повномасштабну війну в Україні. Фільм розповість, чому родина гравця переїхала до Дніпра, як уже у 14 років футболіст почав тренуватися з дорослими гравцями й чому він мріяв про матчі у складі англійського клубу.

Кадри з фильму "Важкі рішення". Фото: instagram.com/brentfordfc/

Контракт українського футболіста із "Брентфордом" діє до літа 2028 року. Він уже тренується з основним складом англійської команди. Цього сезону Ярмолюк провів 21 матч у всіх турнірах.

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