Ярмолюк станет кинозвездой — Брентфорд снял фильм об украинце

Егор Ярмолюк в матче за "Брентфорд". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Английский футбольный клуб "Брентфорд" поддержал своего украинского футболиста. Егор Ярмолюк стал главной звездой документального фильма, который сняли по заказу команды АПЛ.

Болельщики "Брентфорда" и сборной Украины уже могут посмотреть этот фильм, сообщает клуб в Instagram.

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Егор Ярмолюк стал главной звездой фильма под названием "Сложные решения", которые был снят по инициативе "Брентфорда" про 20-летнего украинского игрока. Форвард откровенно рассказал свою историю, которую теперь могут увидеть все болельщики.

О чем фильм "Сложные решения"

Ярмолюк поделился неизвестными деталями о своей жизни и карьере, переезде в Англию и полномасштабной войне в Украине. Фильм поведает, почему семья игрока переехала в Днепр, как уже в 14 лет футболист начал тренироваться со взрослыми игроками и почему он мечтал о матчах в составе английского клуба.

Кадры из фильма "Тяжелые решения". Фото: instagram.com/brentfordfc/

Контракт украинского футболиста с "Брентфордом" действует до лета 2028 года. Он уже тренируется с основным составом английской команды. В этом сезоне Ярмолюк провел 21 матч во всех турнирах.

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