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Ярмолюк станет кинозвездой — Брентфорд снял фильм об украинце

28 марта 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмолюк станет кинозвездой — Брентфорд снял фильм об украинце
Егор Ярмолюк в матче за "Брентфорд". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский футбольный клуб "Брентфорд" поддержал своего украинского футболиста. Егор Ярмолюк стал главной звездой документального фильма, который сняли по заказу команды АПЛ. 

Болельщики "Брентфорда" и сборной Украины уже могут посмотреть этот фильм, сообщает клуб в Instagram

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Егор Ярмолюк стал главной звездой фильма под названием "Сложные решения", которые был снят по инициативе "Брентфорда" про 20-летнего украинского игрока. Форвард откровенно рассказал свою историю, которую теперь могут увидеть все болельщики. 

О чем фильм "Сложные решения" 

Ярмолюк поделился неизвестными деталями о своей жизни и карьере, переезде в Англию и полномасштабной войне в Украине. Фильм поведает, почему семья игрока переехала в Днепр, как уже в 14 лет футболист начал тренироваться со взрослыми игроками и почему он мечтал о матчах в составе английского клуба. 

Егор Ярмолюк
Кадры из фильма "Тяжелые решения". Фото: instagram.com/brentfordfc/

Контракт украинского футболиста с "Брентфордом" действует до лета 2028 года. Он уже тренируется с основным составом английской команды. В этом сезоне Ярмолюк провел 21 матч во всех турнирах.

Напомним, Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

"Жирона" трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024. 

Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Егор Ярмолюк
Брентфорд

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