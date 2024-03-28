Ярмолюк станет кинозвездой — Брентфорд снял фильм об украинце
Английский футбольный клуб "Брентфорд" поддержал своего украинского футболиста. Егор Ярмолюк стал главной звездой документального фильма, который сняли по заказу команды АПЛ.
Болельщики "Брентфорда" и сборной Украины уже могут посмотреть этот фильм, сообщает клуб в Instagram.
Егор Ярмолюк стал главной звездой фильма под названием "Сложные решения", которые был снят по инициативе "Брентфорда" про 20-летнего украинского игрока. Форвард откровенно рассказал свою историю, которую теперь могут увидеть все болельщики.
О чем фильм "Сложные решения"
Ярмолюк поделился неизвестными деталями о своей жизни и карьере, переезде в Англию и полномасштабной войне в Украине. Фильм поведает, почему семья игрока переехала в Днепр, как уже в 14 лет футболист начал тренироваться со взрослыми игроками и почему он мечтал о матчах в составе английского клуба.
Контракт украинского футболиста с "Брентфордом" действует до лета 2028 года. Он уже тренируется с основным составом английской команды. В этом сезоне Ярмолюк провел 21 матч во всех турнирах.
Напомним, Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.
"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.
В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.
"Жирона" трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024.
Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.
Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии.
Читайте Новини.LIVE!