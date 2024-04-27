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Ястремська поступилась Коко Гауфф та вилетіла з турніру в Мадриді

27 квітня 2024 23:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ястремська поступилась Коко Гауфф та вилетіла з турніру в Мадриді
Ястремська та Гауфф. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Даяна Ястремська слідом за Мартою Костюк, Еліною Світоліною та Ангеліною Калініною покидає турнір в Мадриді. Одеситка поступилась третій ракетці світу Коко Гауфф.

У першому сеті вона майже відігралась у критичній ситуації, передає Новини.LIVE.

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У першому сеті Ястремська поступалася 0:5, після чого виграла чотири гейми поспіль, відігравши кілька сетболів.

У десятому геймі українка не змогла втримати гейм на своїй подачі (4-6) і Гауфф знову видала серію з п'яти виграних геймів поспіль, перш ніж Ястремська зробила брейк у п'ятому геймі другого сету (1-4). Цього разу українка не змогла розвинути свій успіх, програвши два наступні гейми, а з ними і матч.

Даяна Ястремська 17-й раз зіграла проти тенісистки топ-10 та боролася за свою п'яту перемогу. Цього року вона обіграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open і поступилася Марії Саккарі (№9) у Майамі.

Скільки заробила Ястремська

За свій виступ у Мадриді українська тенісистка заробила 51 665 євро призових та 65 рейтингових очок.

Коко Гауфф у четвертому раунді турніру у Мадриді зіграє проти своєї співвітчизниці Медісон Кіс (рахунок особистих зустрічей рівний — 2:2).

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Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Теніс
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
Корі Гауфф

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