Ястремська поступилась Коко Гауфф та вилетіла з турніру в Мадриді

Ястремська та Гауфф. Фото: Reuters

Українська тенісистка Даяна Ястремська слідом за Мартою Костюк, Еліною Світоліною та Ангеліною Калініною покидає турнір в Мадриді. Одеситка поступилась третій ракетці світу Коко Гауфф.

У першому сеті вона майже відігралась у критичній ситуації, передає Новини.LIVE.

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У першому сеті Ястремська поступалася 0:5, після чого виграла чотири гейми поспіль, відігравши кілька сетболів.

У десятому геймі українка не змогла втримати гейм на своїй подачі (4-6) і Гауфф знову видала серію з п'яти виграних геймів поспіль, перш ніж Ястремська зробила брейк у п'ятому геймі другого сету (1-4). Цього разу українка не змогла розвинути свій успіх, програвши два наступні гейми, а з ними і матч.

Coco Crossing 🚸@CocoGauff secures her 21st victory of the year after defeating Yastremska in straight sets! #MMOPEN pic.twitter.com/vCUb29joQa — wta (@WTA) April 27, 2024

Даяна Ястремська 17-й раз зіграла проти тенісистки топ-10 та боролася за свою п'яту перемогу. Цього року вона обіграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open і поступилася Марії Саккарі (№9) у Майамі.

Скільки заробила Ястремська

За свій виступ у Мадриді українська тенісистка заробила 51 665 євро призових та 65 рейтингових очок.

Коко Гауфф у четвертому раунді турніру у Мадриді зіграє проти своєї співвітчизниці Медісон Кіс (рахунок особистих зустрічей рівний — 2:2).

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