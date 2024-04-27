Ястремская уступила Коко Гауфф и вылетела с турнира в Мадриде

Ястремский и Гауфф. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вслед за Мартой Костюк, Элиной Свитолиной и Ангелиной Калининой покидает турнир в Мадриде. Одесситка уступила третью ракетку мира Коко Гауфф.

В первом сете он почти отыгрался в критической ситуации, передает Новини.LIVE.

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В первом сете Ястремская уступала 0:5, после чего выиграла четыре гейма подряд, отыграв несколько сетболов.

В десятом гейме украинка не смогла удержать гейм на своей подаче (4-6) и Гауфф снова выдала серию из пяти выигранных геймов подряд, прежде чем Ястремская сделала брейк в пятом гейме второго сета (1-4). В этот раз украинка не смогла развить свой успех, проиграв два следующих гейма, а с ними и матч.

Coco Crossing 🚸 @CocoGauff secures her 21st victory of year after defeating Yastremska in straight sets! #MMOPEN pic.twitter.com/vCUb29joQa — wta (@WTA) April 27, 2024

Даяна Ястремская в 17-й раз сыграла против теннисистки топ-10 и боролась за свою пятую победу. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open и уступила Марии Саккари (№9) в Майами.

Сколько заработала Ястремская

За свое выступление в Мадриде украинская теннисистка заработала 51665 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

Коко Гауфф в четвертом раунде турнира в Мадриде сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Кис (счет личных встреч равен — 2:2).

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