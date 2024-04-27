Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ястремская уступила Коко Гауфф и вылетела с турнира в Мадриде arrow

Ястремская уступила Коко Гауфф и вылетела с турнира в Мадриде

27 апреля 2024 23:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ястремская уступила Коко Гауфф и вылетела с турнира в Мадриде
Ястремский и Гауфф. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вслед за Мартой Костюк, Элиной Свитолиной и Ангелиной Калининой покидает турнир в Мадриде. Одесситка уступила третью ракетку мира Коко Гауфф.

В первом сете он почти отыгрался в критической ситуации, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В первом сете Ястремская уступала 0:5, после чего выиграла четыре гейма подряд, отыграв несколько сетболов.

В десятом гейме украинка не смогла удержать гейм на своей подаче (4-6) и Гауфф снова выдала серию из пяти выигранных геймов подряд, прежде чем Ястремская сделала брейк в пятом гейме второго сета (1-4). В этот раз украинка не смогла развить свой успех, проиграв два следующих гейма, а с ними и матч.

Даяна Ястремская в 17-й раз сыграла против теннисистки топ-10 и боролась за свою пятую победу. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open и уступила Марии Саккари (№9) в Майами.

Сколько заработала Ястремская

За свое выступление в Мадриде украинская теннисистка заработала 51665 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

Коко Гауфф в четвертом раунде турнира в Мадриде сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Кис (счет личных встреч равен — 2:2).

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Теннис
Ангелина Калинина
Марта Костюк
Кори Гауфф

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри