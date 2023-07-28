Ястремська розповіла, як утискають права українських спортсменів

Даяна Ястремська під час матчу. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Українські спортсмени не рідко зазнають нападів з боку російських колег. Приклад Ольги Харлан не є поодиноким.

Тенісистка Даяна Ястремська на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла, з чим зіткнулася під час турніру у Швейцарії.

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Даяна Ястремська вважає, що багато міжнародних спортивних федерацій свідомо не втручаються у справи російських спортсменів. Санкції проти них запроваджено не повсюдно.

Даяна Ястремська в Естонії. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ігнорування проблеми

Жіноча тенісна асоціація (WTA) не захотіла вживати заходів щодо російської спортсменки Мірри Андрєєвої. Дівчина не просто з гордістю просуває тезу про силу Росії, а й лайкає в соціальних мережах повідомлення про звірства, які були здійснені щодо українців.

Даяна Ястремська звернула на це увагу і керівництво WTA, і організаторів турніру, у якому бере участь Мірра Андрєєва. Проте чиновники з Жіночої тенісної асоціації заявили, що не мають наміру втручатися у ситуацію.

Повідомлення Ястремської. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремська налаштована й надалі відстоювати честь України у будь-яких інстанціях. Одеситка впевнена у необхідності документувати всі випадки такої поведінки росіян.

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