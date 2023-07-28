Ястремская рассказала, как ущемляют права украинских спортсменов

Даяна Ястремская во время матча. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Украинские спортсмены не редко подвергаются нападкам со стороны российских коллег. Пример Ольги Харлан не является единичным.

Теннисистка Даяна Ястремская на своей странице в социальной сети рассказала, с чем столкнулась во время турнира в Швейцарии.

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Даяна Ястремская считает, что многие международные спортивные федерации сознательно не вмешиваются в дела российских спортсменов. Санкции против них введены не повсеместно.

Даяна Ястремская в Эстонии. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Игнорирование проблемы

Женская теннисная ассоциация (WTA) не захотела принимать меры в отношении российской спортсменки Мирры Андреевой. Девушка не просто с гордостью продвигает тезис о силе России, но и лайкает в социальных сетях сообщения о зверства, которые были совершены по отношению к украинцам.

Даяна Ястремская обратила на это внимание и руководство WTA, и организаторов турнира, в котором принимает участие Мирра Андреева. Однако чиновники из Женской теннисной ассоциации заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию.

Сообщение Ястремской. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремская настроена и дальше отстаивать честь Украины в любых инстанциях. Одесситка уверена в необходимости документировать все случаи подобного поведения россиян.

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