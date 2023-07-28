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Ястремская рассказала, как ущемляют права украинских спортсменов

28 июля 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ястремская рассказала, как ущемляют права украинских спортсменов
Даяна Ястремская во время матча. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены не редко подвергаются нападкам со стороны российских коллег. Пример Ольги Харлан не является единичным. 

Теннисистка Даяна Ястремская на своей странице в социальной сети рассказала, с чем столкнулась во время турнира в Швейцарии. 

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Даяна Ястремская считает, что многие международные спортивные федерации сознательно не вмешиваются в дела российских спортсменов. Санкции против них введены не повсеместно.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская в Эстонии. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Игнорирование проблемы 

Женская теннисная ассоциация (WTA) не захотела принимать меры в отношении российской спортсменки Мирры Андреевой. Девушка не просто с гордостью продвигает тезис о силе России, но и лайкает в социальных сетях сообщения о зверства, которые были совершены по отношению к украинцам. 

Даяна Ястремская обратила на это внимание и руководство WTA, и организаторов турнира, в котором принимает участие Мирра Андреева. Однако чиновники из Женской теннисной ассоциации заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию. 

Даяна Ястремская
Сообщение Ястремской. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремская настроена и дальше отстаивать честь Украины в любых инстанциях. Одесситка уверена в необходимости документировать все случаи подобного поведения россиян. 

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