Ілон Маск розповів, хто зірвав його бій із Цукербергом

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американський бізнесмен Ілон Маск не проведе бій проти засновника компанії "Мета" Марка Цукерберга. Поєдинок мав пройти за правилами MMA,

За словами Маска під час подкасту Джо Рогана, Цукерберг відмовився від поєдинку.

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Спочатку планувалося організувати поєдинок Маска та Цукерберга у промоції UFC.

Маск назвав причину скасування поєдинку

За словами Маска, Цукерберг відмовився від поєдинку, оскільки хотів, щоб бій просували та рекламували в UFC. Зовсім інша думку мав Маск, який планував поєдинок у римському "Колізеї".

"Італія хотіла надати нам Колізей. Я вирішив, що не можу від цього відмовитися. Потім подумав: "Якщо це буде в Колізеї, то ми не розмістимо тонну реклами UFC, незважаючи на мої симпатії до промоції.

Колізей це місце з великою історією, ви ж не хочете його перетворити на NASCAR? І тоді Марк відмовився", — сказав Маск.

Зазначимо, що Маска та Макгрегора хотіли готувати до поєдинків зіркові бійці UFC.

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