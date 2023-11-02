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Илон Маск рассказал, кто сорвал его бой с Цукербергом

2 ноября 2023 13:11
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Агабекян Карен
редактор
Илон Маск рассказал, кто сорвал его бой с Цукербергом
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Американский бизнесмен Илон Маск не проведет бой против основателя компании "Мета" Марка Цукерберга. Поединок должен был пройти по правилам MMA,

По словам Маска во время подкаста Джо Рогана, Цукерберг отказался от поединка.

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Изначально планировалось организовать поединок Маска и Цукерберга в промоушене UFC.

Маск назвал причину отмены поединка

По словам Маска, Цукерберг отказался от поединка, поскольку хотел, чтобы бой продвигали и рекламировали в UFC. Совершенно другое мнение было у Маска, планировавшего поединок в римском "Колизее".

"Италия хотела предоставить нам Колизей. Я решил, что не могу от этого отказаться. Затем подумал: "Если это будет в Колизее, то мы не разместим тонну рекламы UFC, несмотря на мои симпатии к промоушену.

Колизей — это место с большой историей, вы же не хотите его превратить в NASCAR? И тогда Марк отказался", — сказал Маск.

Отметим, что Маска и Макгрегора хотели готовить к поединкам звездные бойцы UFC.

Напомним, "Ньюкасл" обратится к "Шахтеру" в отношении игрока сборной Украины. 

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