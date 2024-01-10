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Інсайдер розповів про плани Динамо на трансферне вікно

10 січня 2024 18:55
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Агабекян Карен
редактор
Інсайдер розповів про плани Динамо на трансферне вікно
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" у зимове трансферне вікно поставило ціль  — новий центральний захисник. Але це буде не 29-річний українець Тарас Качараба зі "Славії".

Про це провідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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"Динамо" в поточному сезоні має проблеми в центрі оборони, де грають Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук та Крістіан Біловар. Через цю нестабільну гру столична команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами. Вся група лідерів та "Колос" пропускали менше м’ячів.

Трансферні плани "Динамо"

За інформацією джерела, "Динамо" наразі шукає центрального захисника, переглядаючи як гравців з робочою правою ногою, так й лівоногих. В основному переглядаються іноземці. Більшість з них не хочуть їхати в Україну через війну й тому клуб спілкується лише з більш сміливими, які готові ризикнути.

Зазначається, що в розширеному листі був Качараба, але "Динамо" не збирається вступати в перемовини щодо трансферу футболіста.

Зазначимо, що "Динамо" на цю мить посідає п'яте місце в турнірній таблиці і має відставання на шість очок від лідерів "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому у команди Олександра Шовковського на три матчі менше.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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