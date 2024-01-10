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Инсайдер рассказал о планах Динамо на трансферное окно

10 января 2024 18:55
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Агабекян Карен
редактор
Инсайдер рассказал о планах Динамо на трансферное окно
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно поставило цель – новый центральный защитник. Но это будет не 29-летний украинец Тарас Качараба из "Славии".

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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"Динамо" в текущем сезоне испытывает проблемы в центре обороны, где играют Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук и Кристиан Биловар. Из-за этой нестабильной игры столичная команда находится лишь на шестом месте по пропущенным голам. Вся группа лидеров и "Колос" пропускали меньше мячей.

Трансферные планы "Динамо"

По информации источника, "Динамо" ищет центрального защитника, просматривая как игроков с рабочей правой ногой, так и левоногих. В основном пересматриваются иностранцы. Большинство из них не хотят ехать в Украину из-за войны и поэтому клуб общается только с более смелыми, готовыми рискнуть.

Отмечается, что в расширенном списке был Качараба, но "Динамо" не собирается вступать в переговоры по трансферу футболиста.

Отметим, что "Динамо" на этот момент занимает пятое место в турнирной таблице и имеет отставание на шесть очков от лидеров "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом у команды Александра Шовковского на три матча меньше.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

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