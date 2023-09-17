"Інтер Маямі" без Мессі та Кривцова зазнав нищівної поразки
У 29-му турі МЛС "Інтер Маямі" зустрівся з "Атлантою Юнайтед". Гості в цьому матчі грали без Ліонеля Мессі.
Матч завершився перемогою "Атланти" з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.
За відсутності зірок саме "Юнайтед" був фаворитом як шоста команда проти 14-го "Інтера".
"Інтеру Майамі" складно без лідерів
Команда без Ліонеля Мессі та Хорді Альби, яких не було в заявці, та Сергія Кривцова, який сидів на лаві запасних, забила першою після удару Леонардо Кампані.
У відповідь ще до перерви у "Інтера" влетіли одразу три м’ячі. У Другому таймі Кампані оформив дубль та скоротив відставання. Але до кінця матчу господарі забили ще два голи.
Український центральний захисник Кривцов вийшов на поле на 83-й хвилині.
"Атланта Юнайтед" — "Інтер Маямі" — 5:2
Голи: Муюмба, 36, Міллер, 41 (авт.), Леннон, 44, Якумакіс, 76, Вольфф, 89 — Кампані, 25, 53 (пен.)
"Атланта Юнайтед": Гузан — Леннон, Робінсон, Абрам, Вайлі — Муюмба, Россетто (Форчун, 83) — Москера (Лобжанідзе, 74), Альмада, Сілва (Вольфф, 81) — Якумакіс (Беррі, 80).
"Інтер Маямі": Коллендер — Єдлін, Авілес (Кривцов, 83), Міллер, Аллен — Арройо (Руїс, 67), Бускетс, Кремаскі (Робінсон, 74) — Тейлор (Стефанеллі, 67), Кампана (Мартінес, 83), Фаріас.
Попередження: Муюмба, Абрам — Фаріас, Стефанеллі.
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