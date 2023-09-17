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"Інтер Маямі" без Мессі та Кривцова зазнав нищівної поразки

17 вересня 2023 13:27
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Агабекян Карен
редактор
"Інтер Маямі" без Мессі та Кривцова зазнав нищівної поразки
"Атланта" перемогла "Маямі". Фото: "Інтер Маямі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 29-му турі МЛС "Інтер Маямі" зустрівся з "Атлантою Юнайтед". Гості в цьому матчі грали без Ліонеля Мессі.

Матч завершився перемогою "Атланти" з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Інтеру Майамі" складно без лідерів

Команда без Ліонеля Мессі та Хорді Альби, яких не було в заявці, та Сергія Кривцова, який сидів на лаві запасних, забила першою після удару Леонардо Кампані.

У відповідь ще до перерви у "Інтера" влетіли одразу три м’ячі. У Другому таймі Кампані оформив дубль та скоротив відставання. Але до кінця матчу господарі забили ще два голи.

Український центральний захисник Кривцов вийшов на поле на 83-й хвилині.

"Атланта Юнайтед" — "Інтер Маямі" — 5:2

Голи: Муюмба, 36, Міллер, 41 (авт.), Леннон, 44, Якумакіс, 76, Вольфф, 89 — Кампані, 25, 53 (пен.)

"Атланта Юнайтед": Гузан — Леннон, Робінсон, Абрам, Вайлі — Муюмба, Россетто (Форчун, 83) — Москера (Лобжанідзе, 74), Альмада, Сілва (Вольфф, 81) — Якумакіс (Беррі, 80).

"Інтер Маямі": Коллендер — Єдлін, Авілес (Кривцов, 83), Міллер, Аллен — Арройо (Руїс, 67), Бускетс, Кремаскі (Робінсон, 74) — Тейлор (Стефанеллі, 67), Кампана (Мартінес, 83), Фаріас.

Попередження: Муюмба, Абрам — Фаріас, Стефанеллі.

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