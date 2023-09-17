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"Интер Майами" без Месси и Кривцова потерпел сокрушительное поражение

17 сентября 2023 13:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Интер Майами" без Месси и Кривцова потерпел сокрушительное поражение
"Атланта" победила "Майами". Фото: "Интер Майами"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 29-м туре МЛС "Интер Майами" встретилось с "Атлантой Юнайтед". Гости в этом матче играли без Лионеля Месси.

Матч завершился победой "Атланты" с победой 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Интеру Майами" сложно без лидеров

Команда без Лионеля Месси и Хорди Альбы, которых не было в заявке, и сидевшего на скамье запасных Сергея Кривцова, забила первой после удара Леонардо Кампани.

В ответ еще до перерыва в ворота "Интера" влетели сразу три мяча. Во Втором тайме Кампани оформил дубль и сократил отставание. Но до конца матча хозяева забили еще два гола.

Украинский центральный защитник Кривцов вышел на поле на 83-й минуте.

"Атланта Юнайтед" — "Интер Майами" — 5:2

Голы: Муюмба, 36, Миллер, 41 (авт.), Леннон, 44, Якумакис, 76, Вольфф, 89 — Кампани, 25, 53 (пен.)

"Атланта Юнайтед": Гузан — Леннон, Робинсон, Абрам, Вайли — Муюмба, Россетто (Форчун, 83) — Москера (Лобжанидзе, 74), Альмада, Силва (Вольфф, 81) — Якумакис (Берри, 80).

"Интер Майами": Коллендер — Эдлин, Авилес (Кривцов, 83), Миллер, Аллен — Арройо (Руис, 67), Бускетс, Кремаски (Робинсон, 74) — Тейлор (Стефанелли, 67), Кампана (Мартинес, 83), Фариос.

Предупреждения: Муюмба, Абрам — Фариас, Стефанелли.

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